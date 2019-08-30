Евровидение 2020: названы даты проведения конкурса в Нидерландах
Международный конкурс состоится в Роттердаме
Международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах. Более того, сегодня, 30 августа, стало известно, в каком городе пройдет конкурс. Организаторы также назвали точные даты проведения Евровидения 2020.
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Во время недели Евровидения традиционно должны состояться три шоу: первый полуфинал – во вторник, второй полуфинал – в четверг, а также гранд-финал – в субботу. Ранее были названы предполагаемые даты, когда может состояться международный конкурс.
- 28 апреля – 30 апреля – 2 мая
- 5 мая – 7 мая – 9 мая
- 12 мая – 14 мая – 16 мая
- 19 мая – 21 мая – 23 мая
- 26 мая – 28 мая – 30 мая
В результате Евровидение 2020 будет проходить 12 мая – первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – гранд-финал. Отметим, организаторы выбрали даты, учитывая предстоящие мероприятия, которые могут повлиять на проведение песенного конкурса.
Ранее мы также писали, что уже известно имя представителя Украины на детском Евровидении 2019. Отметим, что в Нацотборе принимала участие дочь Евгения Кошевого – Варвара.
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