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Евровидение 2020: названы даты проведения конкурса в Нидерландах

Международный конкурс состоится в Роттердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:21
Когда состоится Евровидение 2020
Когда состоится Евровидение 2020
Фото: AFP

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах. Более того, сегодня, 30 августа, стало известно, в каком городе пройдет конкурс. Организаторы также назвали точные даты проведения Евровидения 2020.

Смотрите также видео о главных интригах финала Евровидения 2019:

Во время недели Евровидения традиционно должны состояться три шоу: первый полуфинал – во вторник, второй полуфинал – в четверг, а также гранд-финал – в субботу. Ранее были названы предполагаемые даты, когда может состояться международный конкурс.

  • 28 апреля – 30 апреля – 2 мая
  • 5 мая – 7 мая – 9 мая
  • 12 мая – 14 мая – 16 мая
  • 19 мая – 21 мая – 23 мая
  • 26 мая – 28 мая – 30 мая

В результате Евровидение 2020 будет проходить 12 мая – первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – гранд-финал. Отметим, организаторы выбрали даты, учитывая предстоящие мероприятия, которые могут повлиять на проведение песенного конкурса. 

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Фото: eurovisionworld.com

Ранее мы также писали, что уже известно имя представителя Украины на детском Евровидении 2019. Отметим, что в Нацотборе принимала участие дочь Евгения Кошевого – Варвара.

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