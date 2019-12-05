Евровидение 2020: названы имена ведущих международного конкурса
Узнайте в нашем материале, что известно о новых ведущих шоу
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 после официального заявления о старте продажи билетов на шоу приоткрыли еще одну занавес – теперь известны имена ведущих.
Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:
По официальным данным, ведущими шоу стали Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые являются весьма популярными в Нидерландах.
"Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы", – заявил исполнительный продюсер Евровидения 2020 Сиет Беккер.
40-летняя ведущая имеет огромный опыт работы перед камерой. После окончания Амстердамского университета искусств она снималась в фильмах и выступала в театральных постановках. Но самую большую популярность Шанталь принесло участие в эфирах на канале AVRO. С 2011-го звезда прошла кастинг на "Голос Нидерландов" и начала вокальную карьеру.
"Шанталь Янзен – одна из самых талантливых ведущих Нидерландов. Хотя песенный конкурс Евровидение является публичным форматом телерадиовещания, мы решили открыть двери для неизвестных талантов и сосредоточиться на том, чтобы показать Европе лучшее, что может предложить наша страна", – говорит Сиет Беккер.
Ян также занимается вокальной деятельностью и ведет телевизионные проекты. Ян Смит хорошо известен как певец в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, он успешный художник. Свой первый хит он записал еще в 10 лет!
"С Яном Смитом мы выбираем опытного художника и ведущего с международным опытом, который за последние 9 лет проявил себя на песенном конкурсе Евровидение, комментируя шоу на национальном канале. Ян также надежный член отборочной комиссии, которая отвечает за выбор голландского вступления", – объяснил выбор Сиет Баккер.
41-летняя знаменитость пишет авторские песни, а стала популярной благодаря победе в талант-шоу Soundmixshow в 1996-м году. Дважды новая ведущая пробовала свои силы на Евровидении и несколько раз представляла результаты голосования национального жюри.
"Она является двукратной участницей песенного конкурса Евровидение, дважды представила баллы и во-второй раз будет ведущей шоу. Эдсилия – одна из самых авторитетных ведущих у нас. И фанаты Евровидения обожают ее", – рассказал исполнительный продюсер Евровидения 2020.
Напомним, Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020. В СМИ назвали скандальную причину. Также отметим, что организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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