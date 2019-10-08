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Евровидение 2020: названы первые участники конкурса

Определены представители Испании и Бельгии на Евровидении в Роттердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Евровидение 2020: представитель Испании Блас Канто
Евровидение 2020: представитель Испании Блас Канто
Фото: Facebook-страница Бласа Канто

В 2020 году международный песенный конкурс Евровидение будет проходить в Нидерландах – благодаря победе Дункана Лоуренса в 2019-м. Чаще всего Евровидение проходит в столице, однако Амстердам отказался принимать конкурс. В результате Евровидение 2020 состоится в Роттердаме. Стало также известно, когда будет проходить конкурс.

Смотрите видео о том, как прошел финал Евровидения 2019:

Тем временем уже появились первые участники Евровидения 2020. С представителями определились две страны – Испания и Бельгия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, а Бельгию представит группа Hooverphonic.

27-летний Блас Канто – популярный испанский исполнитель, который уже участвовал в Нацотборе на Еврвидение 2011 с группой Auryn. Тогда артисты заняли второе место, однако в этом году Бласу Канто улыбнулась удача.

Группа Hooverphonicв настоящее время работает над записью трека. Англоязычная песня будет представлена в начале 2020 года.

Отметим, за свою 25-летнюю карьеру Hooverphonic разработали мгновенно узнаваемый звук, где-то между трип-хопом и поп-музыкой. С первого дня Алекс Каллье (продюсер и автор песен) и Реймонд Гирц (гитарист) сформировали ядро группы, и на протяжении многих лет они работали с разными певцами. С 2018 года Лука Крайсберг является солистом Hooverphonic. В 2017 году она выиграла "Голос Фландрии" с Алексом в роли тренера.

Ранее мы также назвали топ-7 самых интересных мест в Роттердаме, в котором состоится Евровидение 2020.

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