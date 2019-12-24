Евровидение 2020: объявлена вторая волна продажи билетов

В этом году конкурс состоится в Роттердаме, Нидерланды

Евровидение 2020 Фото: eurovision.tv

Еще в начале декабря организаторы Евровидения объявили о старте продажи билетов. Первая волна запустилась 12 декабря, и все билеты были распроданы в течение часа. А сегодня стало известно о второй волне продажи, которая начнется в понедельник, 30 декабря, в 12:00. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:

Отметим, в середине марта состоится третья волна продаж билетов на Евровидение 2020. Точная дата будет объявлена ​​позднее. В общей сложности в рамках Евровидения состоится девять шоу. В рамках двух полуфиналов и финала пройдут по три шоу: Jury show, Family Show и Live Show. Продолжительность полуфинальных шоу составляет два часа, а для гранд-финала – около 3 часов 30 минут.

За билет на репетицию и полуфинал придется отдать от 18,5 до 58,5 евро. На генеральный прогон полуфинала – от 28,5 до 68,5 евро. А вот на само представление – от 68,5 до 158,5 евро.

Билеты на репетицию финала будут стоить 48,5-98,5 евро, а на генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро. Билеты на концерт финала Евровидения 2020 – 88,5 – 248,5 евро.

Напомним, объявлено имя первого члена жюри Нацотбора на Евровидение 2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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