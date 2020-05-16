Евровидение-2020: онлайн-трансляция финального шоу

Финал онлайн-шоу Europe Shine A Light начнется 16 мая в 22:00 по Киеву

В эту субботу, 16 мая, должен был состояться грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light. Сегодня.Lifestyle рассказывает, где смотреть онлайн-трансляцию финала "Евровидения-2020" и выступление участников от Украины группы Gо_A.

Напомним, что 12 и 14 мая состоялись два онлайн-концерта в рамках альтернативного "Евровидения" Europe Shine A Light. В четверг, 14 мая, украинская певица Джамала исполнила фрагмент песни Arcade победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса.

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"Евровидение-2020": где смотреть финал онлайн

Финал онлайн-шоу Europe Shine A Light состоится в субботу, 16 мая, в 22:00 по Киеву. Посмотреть трансляцию финала "Евровидения-2020" можно на сайте Сегодня.Lifestyle. Концерт также будут показывать телеканал "UA: Перший" и сайт eurovision.tv.

Сегодняшним вечером транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран. Организаторы обещают, что будет много сюрпризов.

Так, во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Селмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также голландца Дункана Лоуренса.

Зрители также увидят выступление украинской группы Go_A, которая победила во втором туре конкурса Alla leið.

Смотрите видео всех участников шоу альтернативного "Евровидения-2020" Europe Shine A Light здесь.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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