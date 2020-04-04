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Евровидение-2020: организаторы хотят провести конкурс онлайн

Концерт состоится в замену традиционного шоу, отмененного из-за коронавируса

Инна Петрова
Сегодня, 21:02

Организаторы отмененного из-за COVID-19 "Евровидения-2020" объявили специальный онлайн-концерт. Вместо традиционного шоу состоится онлайн-концерт Eurovision: Europe Shine A Light. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. По результатам Нацотбора, Украину на конкурсе могла представить группа Go_A.

Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Фото: eurovision.tv

Альтернативное "Евровидение-2020" состоится 16 мая онлайн. Шоу будет называться "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light). Ожидается, что в нем примут участие все конкурсанты, которые должны были приехать в Роттердам в этом году. Отметим, что их общее количество – 41.

Трансляция пройдет на сайте eurovision.tv, а также на канале конкурса в YouTube. Кроме того, организаторы "Евровидения" призвали национальных вещателей, членов Европейского союза вещателей (EBU) также транслировать это шоу.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы писали, какие еще мероприятия отменили и перенесли из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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