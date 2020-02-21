Евровидение-2020: организаторы раскрыли имена приглашенных звезд и интригующие подробности шоу в Роттердаме

Стало известно, кто выступит в гранд-финале конкурса

До финала "Евровидения-2020" осталось менее 100 дней, и организаторы продолжают открывать интересные детали предстоящего шоу. Так, стали известны первые имена приглашенных звезд, которые выступят на сцене конкурса в Роттердаме во время вступительных и промежуточных актов. Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали, какие страны уже определились с представителями на "Евровидении-2020".

В этом году пройдет уже 65-е по счету шоу, и в честь круглой даты на "Евровидении-2020" выступят победители конкурса. По словам организаторов, зрителей ждет шоу, соединяющее поколения.

Шоу победителей

Во время гранд-финала 16 мая на сцене "Евровидения" выступят семь артистов, которые в свое время одержали победу на конкурсе.

Джильола Чинкветти (Италия, 1964) споет свою прекрасную Non ho l'età, Ленни Кур (Нидерланды, 1969) исполнит De Troubadour, а Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) споет Ding-A-Dong. Сандра Ким (Бельгия, 1986) споет J'aime La Vie, Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган снова исполнят Rock‘ n’ Roll Kids (Ирландия, 1994), а Александр Рыбак возьмет свою скрипку для исполнения Fairytale (Норвегия, 2009). И, конечно же, за несколько секунд до передачи трофея следующему победителю конкурса "Евровидение-2020" Дункан Лоуренс снова споет свою Arcade.

Евровидение 2019: победитель Дункан Лоуренс Фото: AFP

Кроме того, после каждых трех живых выступлений ведущая "Евровидения" Эдсилия Ромбли (которая представляла Нидерланды в 1998 и 2007 годах) будет так называемым "таксистом "Евровидения", который будет ездить по улицам Роттердама вместе с четверкой победителей конкурса: Русланой (Украина, 2004), Анн-Мари Давид (Люксембург, 1973), Ижаром Коэном (Израиль, 1978) и Ниам Каваной (Ирландия, 1993). Они будут говорить о завоевании трофея "Евровидения" и о том, какую роль конкурс сыграл в их карьере.

Давайте также вспомним, как прошел конкурс "Евровидение" в 2019 году:

Евровидение 2019: результаты шоу в одном видео

Второй полуфинал – мотивационный брейк-данс

Всемирно известный брейкдансер и мотивационный оратор Redo (Redouan Aiit Chit) откроет второй полуфинал впечатляющим выступлением.

Redo родился с несколькими физическими пороками развития. У него более короткая правая рука, в которой отсутствует локтевой сустав, и всего пять пальцев – два на правой руке и три на левой. У него также отсутствует правое бедро, более короткая правая нога и он ходит с помощью протеза. Несмотря на эти осложнения, Редо никогда не позволял своим особенностям негативно влиять на его жизнь.

"Мы хотели бы показать голландский талант во всех его аспектах. Огромный талант и история Redo идеально раскрывают тему инклюзивности и главный слоган этого года – Open Up!", – говорит руководитель "Евровидения-2020" Гербен Баккер.

INSTAGRAM

В возрасте 14 лет Редо заметил группу людей, которые занимались брейк-дансом в своей школе. Это была любовь с первого взгляда, и он решил пойти на уроки танцев, несмотря на свое физическое состояние. Первоначально ему было трудно изучать основы, потому что он не мог справиться со всеми шагами. Однако благодаря творчеству, решимости и поддержке своих друзей он смог создать собственный стиль.

Хотя Редо знаком с международными соревнованиями и выступлениями перед большими толпами, он считает эту возможность "высшим уровнем". История парня доказывает всем, кто считает инвалидность ограничением, что все возможно.

Подробную информацию об оставшихся выступлениях и сюрпризах на "Евровидении-2020" в Роттердаме организаторы обещают раскрыть в ближайшие недели.

Напомним, 22 февраля состоится финал Нацотбора, в результате которого определится представитель Украины на "Евровидении-2020". А пока финалисты готовятся удивить зрителей и жюри, мы предлагаем отдать голос за своего фаворита и посмотреть, как голосуют другие.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.