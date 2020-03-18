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"GO_A остаются победителями Нацотбора": реакция Украины на отмену Евровидения-2020

UA: Общественное вещание продлят контракт с группой еще на год

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:01

Сегодня, 18 марта, Европейский вещательный союз официально отменил проведение международного конкурса "Евровидение-2020". Шоу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса, но власти Роттердама не будут прекращать переговоры с организаторами. Председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания уже прокомментировал решение организаторов и заявил, что в следующем году в Украине Национальный отбор не будет проводиться. Группа Go_A остается победителем и представит нашу страну в 2021 году на международной арене.

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"Если в жизни группы Go_A ничего не изменится и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы этому поспособствуем. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов", – отметил председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Смотрите, как прошел финал Национального отбора на конкурс "Евровидение-2020":

Также Зураб отметил, что с украинскими артистами они намерены продлить договор, который истекает в 2021 году: "Наши партнеры и коллеги, телеканал СТБ, согласны с таким решением. Зато все, что касается других отношений между нами – или продлить срок договора на "потерянный" год (в 2021-м заканчивается действие договора о Нацотборе между общественным вещателем и СТБ) – решим уже в рабочем порядке".

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

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карантин коронавирус Евровидение 2020 GO-A
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