Евровидение-2020 перенесли на следующий год – СМИ

Вариант проведения шоу без аудитории не рассматривается

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020" приняли решения отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год. Пока официального заявления не было, но в СМИ уже просочилась подобная информация. Ранее мэр города Роттердам заявил, что окончательное решение о судьбе шоу будет принято 5-6 апреля. Ко всему, организаторы поделились с фанатами "Евровидения" шестью разными сценариями проведения конкурса в случае продления карантина.

Перенес и отмена шоу рассматривались в последний момент. Но согласно сообщению израильской корпорации телерадиовещания КАN в Twitter, "Евровидение-2020" будет отменено, поскольку МОЗ Нидерландов не позволит проводить конкурс без аудитории.

"Ожидается, что "Евровидение-2020" в Роттердаме будет отменено. Руководство Министерства здравоохранения Нидерландов не позволяют проводить соревнования без аудитории", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

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