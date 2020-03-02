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Евровидение 2020: Россию представит фрик рейв-группа Little Big

Сам вокалист Илья Прусикин признался, что он не думал, что группе выпадет такой шанс

Елена Вус
Сегодня, 21:13

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров). Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

Сам вокалист Илья Прусикин признался, что он не думал, что группе выпадет шанс представить Россию на конкурсе "Но раз выпал (шанс – Ред.) – мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!" – заявил он.

Группа была создана в Санкт-Петербурге еще в 2013 году. По признанию самих участников, они не тратили деньги на раскрутку группы, а просто снимали видео, которые стали интересны Европе, по странам которой активно гастролируют Little Big. Коллектив представляет слушателю свой взгляд на русские народные песни и русскую культуру. Их трек Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее появилась информация, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Кроме этого, 22 февраля в финале Нацотбора был объявленпредставитель Украины на "Евровидении-2020" – группа Go_A. Недавно коллектив подписал договор с НОТУ, и Сегодня.Lifestyle предлагают послушать ТОП-7 атмосферных этно-фольк треков, которые позволяют идентифицировать Go_A.

Международный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме в мае.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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Евровидение 2020 Little Big
Источник: Сегодня
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