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Евровидение: организаторы объявили онлайн-концерты участников

Первый концерт можно будет смотреть в пятницу, 3 апреля

Валерия Ильченко
Сегодня, 10:44

Поскольку "Евровидение-2020" пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, организаторы конкурса решили запустить так называемые домашние концерты "Евровидения", которые появятся на официальном YouTube-канале.

В последнее время многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих в условиях COVID-19 ограничений на массовые мероприятия и поездки, поэтому новая площадка для обмена любимой музыкой сейчас нужна как никогда. Так, звезды "Евровидения" присоединяются к тенденции артистов, размещающих живую музыку в социальных сетях, и записывают любимые песни конкурса для поклонников прямо из своих гостиных.

Участники "Евровидения" дадут онлайн-концерты
Участники "Евровидения" дадут онлайн-концерты
Фото: eurovision.tv

В каждом эпизоде ​​домашних концертов "Евровидения" будут представлены несколько артистов, которые были частью семьи "Евровидения" на протяжении многих лет, включая участников 2020 года. Каждый артист исполнит собственную песню и кавер-версию другого хита "Евровидения". Первый эпизод будет опубликован в пятницу, 3 апреля.

За выбор кавер-версии будут голосовать подписчики в социальных сетях, используя опрос с четырьмя возможными вариантами, выбранными самим артистом.

Узнайте также подробности отмены "Евровидения-2020" в сюжете:

Организаторы уже объявили первого артиста, это Райан О'Шонесси из Ирландии, который представлял страну на "Евровидении-2018". Проголосовать за песню, которую исполнит Райан, можно в Twitter:

Ранее мы также рассказали, какие громкие мероприятия в мире отменились из-за пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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