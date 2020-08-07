Евровидение "переезжает" в США: создана американская версия конкурса

Первый конкурс состоится в 2021 году

У международного песенного конкурса "Евровидение" теперь появился аналог – Американский песенный конкурс, который пройдет в США, сообщается на официальном сайте музыкального состязания eurovision.tv.

Провести конкурс планируют уже в следующем году. Правила остаются такими же, как и на "Евровидении": участники нескольких штатов будут бороться за победу в двух полуфиналах и финале. Победителя будут выбирать профессиональное жюри и зрители путем смс-голосования.

"Евровидение" пройдет в США Фото: eurovision.tv

"Уникальное наследие "Евровидения" насчитывает 65 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Пришло время Америке испытать это зрелище в рамках родственного нам состязания – Американского песенного конкурса. Любовь к музыке – универсальна, а прославление музыки разных жанров и стилей может выходить за рамки границ и объединять людей. Мы рады, что нашли партнеров, которые создадут еще одну версию конкурса, который полюбится нашим поклонникам по всему миру", – сказал Мартин Остердал, исполнительный директор "Евровидения".

Что известно о конкурсе

В преддверии конкурса, транслируемого в прямом эфире, продюсерская группа Propagate Content и The American Song Contest создаст The American Song Contest Academy – группу, состоящую из профессиональных музыкантов из США, представляющих разные жанры.

Они войдут в состав жюри, которые, наряду с региональной аудиторией, выберут для участия в конкурсе лучших конкурсантов из 50 штатов. Представители каждого штата могут быть сольными артистами, дуэтами или группами до шести человек.

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Напомним, 16 мая этого года должен был состояться грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение", но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Организаторам пришлось отменить соревнование, но вместо финала было принято решение провести онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light.

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