"Евровидение-2019": после премьеры песни Лазарев теряет шансы на победу

Россия опустилась в рейтинге букмекеров

Сергей Лазарев Фото: ТАСС

После официальной премьеры песни "Scream" представитель от России на песенном конкурсе "Евровидение-2019" певец Сергей Лазарев опустился в рейтинге букмекерского прогноза на вторую позицию.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса. Тройка лидеров на данный момент выглядит так:

Нидерланды; Россия; Швеция.

До презентации песни Россия занимала первое место в рейтингах букмекеров. Теперь в лидеры вырвался представитель Нидерландов, 25-летний поп-певец Дункан Лоренс (Дункан де Мур). Покорять Израиль конкурент Сергея Лазарева отправиться с композицией "Arcade", которой и прогнозируют победу с вероятностью 18%.

Швецию на "Евровидении-2019" представит Джон Лундвик с песней "Too Late for Love" ("Слишком поздно для любви"). Этому исполнителю букмекеры пророчат третье место. Швеция традиционно занимает высокие места на "Евровидении", шесть раз побеждая в конкурсе. За последние 15 раз представители страны девять раз оказывались в топ-10, что также является высоким результатом.

Напомним, НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

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