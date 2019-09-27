"Нет изюминки": фанаты Ани Лорак раскритиковали ее новую песню

Украинская певица спела о любви

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала роман с молодым бойфрендом, выпустила новую песню о любви под названием "Мы нарушаем". Сингл Лорак решила презентовать накануне дня рождения – сегодня, 27 сентября, артистке исполняется 41 год. Фанаты предполагают, что новую музыкальную работу Каролина посвятила своему молодому возлюбленному Егору Глебу.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

На своей странице в Instagram певица опубликовала лирик-видео к новой песне и спросила у поклонников, какая строчка им больше всего понравилась. Но многие были расстроены синглом "Мы нарушаем" и оставили певице массу негативных комментариев.

26 Сен 2019 в 9:10 PDT INSTAGRAM (@anilorak)

"Если честно, старые песни сильнее на порядок", "Зачем изображать Кардашьян? Песня ни о чем, как и все из этой студии", "Пойти по беспределу! Сама бред пишет?", – пишут пользователи на странице певицы.

Стоит отметить, что "Мы нарушаем" – первый сингл из нового студийного альбома "За мечтой", который станет 16-й работой в дискографии Ани Лорак.

Отметим, что после развода с Ани Лорак ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу также больше не скрывает отношения с новой девушкой, с которой сейчас отдыхает в Испании. Бизнесмен даже опубликовал совместные фото и назвал имя возлюбленной.

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