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Фанаты Киану Ривза требуют признать его человеком года

Петиция с соответствующими требованиями появилась на сайте Change.org

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04

На днях голливудский актер Киану Ривз ошеломил всех своим выходом в свет со своей подружкой. А теперь фанаты актера требуют признать их кумира человеком года по версии журнала Time. Петиция с соответствующими требованиями появилась на сайте Change.org.

Обращение за несколько дней собрало почти четыре с половиной тысячи подписей. Поклонники отмечают, что Киану Ривз отличается особенной добротой и бескорыстностью.

Например, в марте 2019 года Киану Ривз организовал доставку пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку, в пункт назначения. Попутно актер устроил экскурсию по городу Бейкерсфилд и исполнил хит Винна Стюарта.

Напомним, ранее Киану Ривз рассказал о личной жизни и признался, занято ли его сердце. Звезда фильма "Джон Уик" рассказал в интервью, что с радостью поделится теплыми чувствами с близким человеком, как только случится их встреча. 

Так, по словам Киану, в настоящее время он одинок. "Вы спрашиваете про романтические отношения? Я одинокий мужчина. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", – признался голливудский актер.

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Источник: Сегодня
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