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Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

На сайте главы государства появилась петиция, посвященная мультиартисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому
Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому
Фото: instagram.com/monatik_official

Поклонники Димы Монатика, который выступил в финале шоу "Голос. Діти 5" вместе со своей подопечной Данелией Тулешовой, обратились к президенту Украины Зеленскому с требованием. На сайте главы государства появилась петиция, которая предлагает дать MONATIK звание "Народного артиста Украины".

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"Давно уже не секрет, кто такой Дмитрий Монатик. Популярность данного артиста является самой весомой и знаковой среди певцов нашей страны и далеко не последней во всем мире. Почетное звание "Народный артист Украины" должны предоставлять мы, граждане Украины, носители власти. Давайте вместе поддержим любимого певца и подскажем нашему президенту, что давно уже пора наградить любимца миллионов 100% заслуженной наградой", – пишет автор петиции Владимир Болтян.

Для рассмотрения предложения Владимиром Зеленским, петиция должна набрать 25000 тыс. голосов. На данный момент петицию "О присвоении звания "Народный артист Украины" Дмитрию Сергеевичу Монатику" подписали около 50 человек. 

Напомним, что в конце мая MONATIK получил личную именную звезду на Площади звезд в Киеве.

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