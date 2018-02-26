Фанаты нашли странную особенность на фото обнаженной Кендалл Дженнер

Сегодня, 10:48

Поклонники модели не перестают писать сотни удивленных комментариев

Кендалл Дженнер. Фото:instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер. Фото:instagram.com/kendalljenner

22-летняя супермодель Кендалл Дженнер поделилась со своими поклонниками пикантными черно-белыми фото в Instagram. На снимках девушка позирует полностью обнаженной. Фанаты и подписчики Кендалл внимательно изучили фото и заметили на нем необычную деталь, а именно – ступни модели. "Что с ее ступней", "Кендалл, я тебя люблю конечно, но что с твоими пальцами?", "Я закричала, когда посмотрела на ее пальцы на ноге".

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Фото: Instagram

Другие же поклонники Кендалл не обратили внимание на детали и написали, что на фото модель выглядит, как всегда, обворожительно.

Ранее Кендалл Дженнер рассказала о своих психологических проблемах. Модель также объяснила, почему не часто выходит из дому в последнее время. "В последнее время Кендалл страдает от повышенной тревожности и волнения. Думаю, это происходит из-за того, что она слишком много работает", – говорит Крис Дженнер, мать Кендалл.

Недавно, старшую сестру Кендалл – Ким Кардашьян "подловили" на ретуши своих фото
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"Сегодня"

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