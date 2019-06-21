Фанаты в ярости из-за слухов о романе Анджелины Джоли и Киану Ривза

Актриса даже пригласила Киану на свидание

Киану Ривз оказался настоящим героем Фото: Getty Images

Вокруг личной жизни одинокого Киану Ривза много сплетен, поскольку именитый актер никогда не разглашает информацию об его отношениях с женщинами. Поэтому каждый раз пресса пытается приписать ему очередной роман. На этот раз его предполагаемой возлюбленной стала голливудский секс-символ Анджелина Джоли.

Фанаты Киану Ривза требуют признать его человеком года:

Стоит отметить, что слухи о романе актеров, которые появились еще прошлой осенью, возродились с новой силой. Как сообщает ряд американских СМИ, именно Анджелина Джоли выступает инициатором отношений и хочет как можно больше проводить с ним времени. Актриса даже пригласила его на свидание и ко всему настаивает на том, чтобы его пригласили сниматься в фильме "Вечные", одну из ролей в котором будет играть она сама.

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Фанатам актера такие новости пришлись не по душе, они начали писать Киану в социальных сетях о том, что они на дух не переносят Джоли. Ситуация так накалилась, что пресс-секретарь Ривза был вынужден официально заявить, что это ложная информация.

Напомним, ранее Киану Ривз рассказал о личной жизни и признался, занято ли его сердце. Звезда фильма "Джон Уик" рассказал в интервью, что с радостью поделится теплыми чувствами с близким человеком, как только случится их встреча.

Так, по словам Киану, в настоящее время он одинок. "Вы спрашиваете про романтические отношения? Я одинокий мужчина. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", – признался голливудский актер.

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