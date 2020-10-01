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Фэшн-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз

Сегодня, 19:20

Молодое семейство станет еще больше

33-летняя итальянская модель и блогер Кьяра Ферраньи станет мамой во второй раз. Знаменитость поделилась с подписчиками новостью о своей беременности в Instagram, где опубликовала фото своего сына, держащего снимок с УЗИ.

В публикации Кьяра написала, что теперь их семья станет еще больше. А ее сын Лео теперь станет старшим братом. Однако Кьяра не рассекретила свой срок,

Сын Кьяры Ферраньи
Сын Кьяры Ферраньи
Фото: instagram.com/chiaraferragni

Итальянская модель Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Fedez, который младше ее на три года, в 2018 году. Весной того года у пары родился сын Лео. Свадьба супругов состоялась на Сицилии в городе Ното.

Свой блог Кьяра Ферраньи ведет с 2009 года. Уже в 2011 году журнал New York представил ее как одну из самых стильных блогеров. С того времени блог Кьяры стал лишь еще более популярным, а сама модель сотрудничала с такими брендами, как Guess, Intimissimi, позировала для обложки модного журнала Vogue España. В 2015 году знаменитость вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30 и является одной из самых влиятельных людей в мире моды. Сейчас у Кьяры Ферраньи более 20 миллионов подписчиков в Instagram.

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