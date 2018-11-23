Фигуристая Рианна похудела и обнажилась – горячие фото

Знаменитость оригинальным образом объявила о скидках на свою коллекцию белья

Рианна Фото: instagram.com/savagexfenty

Барбадосская звезда Рианна, которая на днях продемонстрировала, как правильно наносить макияж, с завидной регулярностью обнажается на камеру. На этот раз знаменитость сделала это с пользой.

На странице в Instagram РиРи выложила новые фото, где предстает топлес в красных трусах. Также из одежды на Рианне – велюровые длинные перчатки до локтя, чулки и туфли-лодочки. Как оказалось, таким вот пикантным образом певица привлекла внимание к скидкам к "черной пятнице" на ее коллекцию белья.

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Интересно, что не все поклонники были в восторге от поступка своего кумира, который показал фото в стиле "ню". "Ри, я люблю тебя, но все, что нам действительно нужно – это музыка!" – написал один из поклонников.

Рианна Фото: instagram.com/savagexfenty

Отметим, что Рианна не так давно представила новую коллекцию своего бренда косметики Fenty Beauty. Также во время Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, Рианна произвела фурор, представив невероятное шоу в рамках показа новой коллекции собственной бельевой марки Savage x Fenty.