Филипп Киркоров оконфузился на церемонии вручения премии: забавное видео

Российский певец забыл название церемонии

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно устроил скандал на Новой волне, стал победителем в номинации "Вечная ценность" по версии журнала GQ. Но во время вручения награды на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского поп-король российской эстрады оконфузился, забыв название церемонии.

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Во время своей официальной речи на сцене Филипп Киркоров рассуждал на тему понятия "вечность" и оговорился, задав вопрос залу: "А как называется церемония?". Среди зрителей сразу же раздался громкий хохот, и сам Киркоров также посмеялся.

11 Сен 2019 в 5:10 PDT INSTAGRAM (@official_sofya)

11 Сен 2019 в 2:42 PDT INSTAGRAM (@fkirkorov)

Добавим, что "Человеком года" объявили режиссера Кирилла Серебренникова. "Музыкантом года" стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признан Александр Роднянский. Ветераном премии уже, пожалуй, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал "Лицом с экрана" в третий раз. Со сцены журналист призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

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