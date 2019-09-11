Филипп Киркоров оконфузился на церемонии вручения премии: забавное видео
Российский певец забыл название церемонии
Российский певец Филипп Киркоров, который недавно устроил скандал на Новой волне, стал победителем в номинации "Вечная ценность" по версии журнала GQ. Но во время вручения награды на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского поп-король российской эстрады оконфузился, забыв название церемонии.
Во время своей официальной речи на сцене Филипп Киркоров рассуждал на тему понятия "вечность" и оговорился, задав вопрос залу: "А как называется церемония?". Среди зрителей сразу же раздался громкий хохот, и сам Киркоров также посмеялся.
Добавим, что "Человеком года" объявили режиссера Кирилла Серебренникова. "Музыкантом года" стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признан Александр Роднянский. Ветераном премии уже, пожалуй, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал "Лицом с экрана" в третий раз. Со сцены журналист призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.
Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.
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