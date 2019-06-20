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Филипп Киркоров показал страшный инцидент на борту самолета

Певец и его дети возвращались из Болгарии, когда пилоты не смогли приземлиться с первого раза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31

Российский певец Филипп Киркоров и его дети попали в неприятную ситуацию на борту самолета. Звездное семейство возвращалось из Болгарии в Москву. Король поп-сцены радостно снимал instastory вместе с 7-летней дочерью Аллой-Викторией и 6-летним сыном Мартином-Кристианом. Все улыбались и выглядели отдохнувшими.

Однако при посадке самолет резко коснулся полосы и пошел на второй круг. Все это запечатлел на телефон сам Филипп Бедросович. Киркоров признался, что эти 30 секунд никогда не забудет. К счастью, со второй попытки пилотам все же удалось посадить самолет. Отметим, страх держал певца недолго – менее чем за сутки Филипп Киркоров снова отправился в аэропорт, откуда улетел в Турцию.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

К слову, дети Филиппа Киркорова часто путешествуют и ездят на гастроли вместе со своим звездным отцом. К примеру, в мае Алла-Виктория и Мартин-Кристиан прилетели в Тель-Авив, чтобы поддержать Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева.

Ранее мы также писали, что Филипп Киркоров сделал громкое заявление об Украине.

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