Филипп Киркоров появился на Оскаре-2020 в компании девушки: фото

Артист прилетел поддержать российскую актрису и певицу Анну Бутурлину

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

В Лос-Анджелесе с 9 на 10 февраля состоялась 92-я церемония награждения премии "Оскар", и уже известен полный список победителей. Среди звездных гостей – Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Натали Портман, Билли Айлиш, Рами Малек, который получил "Оскар" в прошлом году, и... российский певец Филипп Киркоров.

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На церемонии артист появился в компании своей подруги, светской львицы Алисы Лобановой, которая снялась в его клипе Ibiza. "Оскар-2020" Филипп Киркоров посетил, чтобы поддержать российскую певицу и актрису Анну Бутурлину, которая озвучила Эльзу в сказке "Холодное сердце" от Disney и выступила на мероприятии.

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Филипп Киркоров не скрывал радости от посещения "Оскара", публикуя многочисленные Instastories, на которых позирует с Алисой Лобановой, а также демонстрирует пригласительные на мероприятие. На закрытой вечеринке артисту даже удалось сделать совместное фото с голливудским актером Брэдом Питтом, который получил "Оскар-2020".

Филипп Киркоров посетил "Оскар-2020" Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров посетил "Оскар-2020" Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров посетил "Оскар-2020" Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров посетил "Оскар-2020" Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров посетил "Оскар-2020" Фото: instagram.com/fkirkorov 1/5

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Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

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