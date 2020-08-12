Филипп Киркоров рассказал, почему нигде не носит защитную маску

Артист переболел коронавирусом

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров переболел коронавирусом. Об этом артист рассказал в интервью изданию "Дни.ру". Киркоров поделился подробностями того, как у него протекала болезнь и предположил, где бы он мог заразиться.

"Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен", – рассказал Киркоров.

Певец также намекнул, где именно он заразился COVID-19.

"Это случилось в соседней стране, где я был недавно", – признался певец.

Певец Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Скорее всего, речь идет о музыкальном фестивале "Славянский базар", который недавно прошел в Беларуси.

Как сообщает "Дни.ру", там артист провел всего несколько часов, но маску носил не все время. А во время открытия именной звезды на Аллее лауреатов и вовсе снял ее со словами: "А, ну ее! Пусть маски остаются только у актеров на сцене как смена образов и характеров!"

Напомним, Филипп Киркоров сообщил о прибавлении в семье. Ранее мы сообщали, что квартиру Филиппа Киркорова арестовали за долги.

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