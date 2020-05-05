Филипп Киркоров с семьей сдал тест на COVID-19 и показал результат: видео

Певец вызвал к себе домой бригаду врачей

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров, который 30 апреля отметил свой день рождения, не захотел рисковать здоровьем своей семьи и решил сдать тест на коронавирус, не имея никаких симптомов. Сначала певец сделал экспресс-анализ, который ему прислали друзья из Америки. Результат оказался отрицательным.

Певец Филипп Киркоров с детьми Фото: instagram.com/fkirkorov

"Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет", — рассказал Киркоров.

Но чтобы удостовериться наверняка, Филипп вызвал медицинских работников к себе домой. Врачи провели ПЦР-тестирование, взяв мазки из полости рта и носа у Филиппа, детей, его отца Бедроса и помощницы Люси. Весь этот процесс Киркоров записал на видео и выложил на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Результатами этих анализов исполнитель пообещал поделиться с поклонниками, как только получит их на руки.

Напомним, российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Также в одну из московских больниц был госпитализирован российский композитор Игорь Николаев. Результат его теста на COVID-19 оказался отрицательным.

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