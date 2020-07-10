Филипп Киркоров сообщил о прибавлении в семье

Радостной новостью артист поделился с поклонниками в соцсети

Известный российский певец Филипп Киркоров, который проиграл крупное дело в суде, поделился со своими подписчиками радостной новостью: в семье артиста пополнение.

Отметим, что Киркоров воспитывает двоих детей: восьмилетнюю Аллу-Викторию и семилетнего Мартина-Кристина. Оба ребенка были рождены от суррогатной матери.

Теперь артист признался, что у них появился новый член семьи. Как оказалось, Киркорову подарили коня, которого он назвал Клод. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov 1/5

"Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров! Да, у нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие – к нам приехал наш конь Клод. Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть, и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днем его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне. Ведь семья – это главное, что у нас есть. Любви всем и добра!", – подписал серию фото с конем Филипп.

Смотрите видео, как Филипп Киркоров отпраздновал 53-летие:

Напомним, квартиру Филиппа Киркорова арестовали за долги.

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