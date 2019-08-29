Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне": видео 18+

Российский певец нецензурно выругался во время репетиции

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров, который недавно гастролировал по Крыму, во время репетиции своей премьерной песни "Лунный гость" в Сочи нецензурно выругал организаторов конкурса Новая волна.

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

На опубликованном видео, которое попало на просторы интернета, Филипп Бедросович стоит на сцене в Сочи и громко матерится на организаторов, предупреждая их, что вовсе не выйдет на сцену, если ему не удастся нормально отрепетировать номер. Автор, который записывал скандальное видео за кадром, смеясь, говорит: "Филя жжет".

28 Авг 2019 в 1:07 PDT INSTAGRAM (@sochi_on_line)

К слову, в Сочи на Новой волне выступали многие звезды из Украины. Кроме того, скандальный дуэт ANNA MARIA принимает участие в российском конкурсе. Уже известно, на каком месте звездные сестры, а также еще один украинский вокалист, Taras, сейчас. Так или иначе, 29 августа – последний день Новой волны 2019, и мы узнаем, достались ли артистам из Украины призовые места.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

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