Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне": видео 18+

Российский певец нецензурно выругался во время репетиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров, который недавно гастролировал по Крыму, во время репетиции своей премьерной песни "Лунный гость" в Сочи нецензурно выругал организаторов конкурса Новая волна.

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

На опубликованном видео, которое попало на просторы интернета, Филипп Бедросович стоит на сцене в Сочи и громко матерится на организаторов, предупреждая их, что вовсе не выйдет на сцену, если ему не удастся нормально отрепетировать номер. Автор, который записывал скандальное видео за кадром, смеясь, говорит: "Филя жжет".

INSTAGRAM (@sochi_on_line)

К слову, в Сочи на Новой волне выступали многие звезды из Украины. Кроме того, скандальный дуэт ANNA MARIA принимает участие в российском конкурсе. Уже известно, на каком месте звездные сестры, а также еще один украинский вокалист, Taras, сейчас. Так или иначе, 29 августа – последний день Новой волны 2019, и мы узнаем, достались ли артистам из Украины призовые места.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Филипп Киркоров показал страшный инцидент на борту самолета ANNA MARIA выступили на "Новой волне": оценки российского жюри Лолита Милявская расплакалась на сцене из-за Украины: видео "Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе
шоу-бизнес певец Филипп Киркоров Новая волна 2019
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Удивительные города, которые платят жителям за проживание в них
Удивительные города, которые платят жителям за проживание в них
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Популярные статьи

Сегодня, 10:09Fun

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
В'ялене м'ясо в домашніх умовах: рецепт м'ясного делікатесу
В'ялене м'ясо в домашніх умовах: рецепт м'ясного делікатесу