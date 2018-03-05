Фильм "Бегущий по лезвию 2049" удостоился "Оскара" за лучшие визуальные эффекты

Сегодня, 05:00

Фильм представляет собой некое расширение фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" получает фильм "Бегущий по лезвию 2049". За победу в этой номинации также соревновались картины "Стражи Галактики. Часть 2", "Конг: Остров черепа", "Звездные войны: Последние джедаи", "Планета обезьян: Война", – сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

"Да! Большое спасибо Академии за эту большую честь, всем людям, которые работали над фильмом. Разделяем победу с нашей командой и семьей. Спасибо также всем друзьям", – отметила команда победителей.

Справка о фильме "Бегущий по лезвию 2049"

Режиссер: Дени Вильнёв

В ролях: Ана де Армас, Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис, Робин Райт, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс

Сценарий: Хэмптон Фанчер, Майкл Грин, Филип К Дик

Художник: Деннис Гасснер, Дэвид Доран, Бенце Эрдейи

Монтаж: Джо Уокер

Оператор: Роджер Дикинс

Жанр: Фантастика

Фильм представляет собой некое расширение фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года. Действия фильма раскручиваются спустя 30 лет после событий предыдущей картины. Рик Декард был опытным и ответственным офицером, настоящим профессионалом своего дела. Он охотился и боролся с роботами, которые восстали против человечества. Однако спустя какое-то время Рик осознал, что сильно ошибался в своих суждениях. Раньше он полагал, что роботов необходимо уничтожать, чтобы защитить людей. Но потом он понял, что эти механические создания нисколько не отличаются от обычных людей.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина"
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"Сегодня"

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