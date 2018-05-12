Финал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

Место, где проходит Евровидение-2018, называется Altice Arena

В финале Евровидения выступят 26 участников. Фото: instagram.com/eurovision

Сегодня в Лиссабоне состоится финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве. В финале выступят 26 участников.

Ведущими Евровидения-2018 стали – Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.

Логотипом конкурса в этом году стала стилизованная ракушка, которую выбрали из тринадцати вариантов национальным голосованием. Слоган конкурса — All Aboard!, что переводится: "Все на борт!". В этом году конкурс транслируют СТБ и UA:Перший.

Место, где проходит Евровидение-2018, называется Altice Arena. Это большая крытая арена в Лиссабоне. Обычно она используется для проведения концертов, выставок, спортивных соревнований.

От каждой страны-участницы в жюри вошло пять судей. Жюри от Украины – певицы Христина Соловий и Alloise, продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник. Всего в жюри вошли 215 представителей 43 стран.

Представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал. Имя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin. Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге. Само слово Melovin образовано от названия праздника Хэллоуин и имени английского модного дизайнера Alexander McQueen. Своих поклонников, которым MELOVIN посвятил татуировки "Brave. Love. Freedom" ("Отвага. Любовь. Свобода "), певец ласково называет "меловинаторамы".

MELOVIN Фото: AFP

Артист отличается от своих коллег интересным имиджем, над которым долгое время экспериментировал. Отличительной чертой является цветная линза в левом глазу. MELOVIN становился платиновым блондином, позже решил покрасить волосы в два цвета – блонд и воронье крыло, а во время национального отбора мы увидели его уже брюнетом.

"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

MELOVIN коллекционирует очки и снежные шары из разных стран мира. Однако чаще всего певец носит не очки, а линзы разных цветов.

В финале международного конкурса Евровидение-2018, Ната Жижченко (фронтвумен группы Onuka), объявит баллы, которые украинцы поставили другим странам.

После первого полуфинала фавориткой букмекеров стала 31-летняя греческая поп-певица албанского происхождения Элени Фурейра, представительница Кипра, с песней "Fuego".

На втором месте по версии букмекеров окажется 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней "Toy".

Третью позицию в рейтинге занимает дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy". Отметим, что дуэт получил премию Евровидения за лучший текст песни.

Ранее букмекеры прогнозировали победу Израиля, на втором месте находился Александр Рыбак из Норвегии, ну а третью позицию, как и сейчас, занимала Франция.

Порядок, в котором страны выступят в финале

1. Украина

2. Испания

3. Словения

4. Литва

5. Австрия

6. Эстония

7. Норвегия

8. Португалия

9. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия