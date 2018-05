Финал Евровидения-2018: все об участниках, видео выступления, прогнозы букмекеров

В финале Евровидения выступят 26 участников

Фото всех участников Евровидения-2018. Фото: Getty

дЗавершились оба полуфинала песенного конкурса Евровидение-2018. 12 мая нас ждет финал конкурса, в котором выступят 26 участников.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

По итогам второго полуфинала финалистами конкурса стали: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы "Евровидения": Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Финалисты Евровидения-2018

Участники представлены в том порядке, в котором они будут выступать в финале.

Украина – MELOVIN – "Under The Ladder"

MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) – победитель 6 сезона украинского "Х-Фактора". На проект артист попал лишь с третьей попытки и стал одним из самых популярных участников за всю историю шоу. На сегодняшний день у певца огромная фан-группа – "меловинаторы". Артист участвовал в нацотборе в прошлом году, но не сумел одержать победу. Со второй попытки музыкант доказал, что достоин представлять Украину на Евровидении-2018. Певец выступит под номером 1.

Испания – Alfred and Amaia — "Tu Canción"

Испанию на Евровидении-2018 представит молодой романтичный дуэт Альфреда и Амайи. Оба – опытные музыканты. Альфред Гарсия выпустил свой первый альбом уже в 17 лет, а Амайя Ромеро начала свою певческую карьеру в 11. В январе 2017 дуэт победил на конкурсе "Gala Eurovisión", и завоевал право представлять страну в финале конкурса Евровидение-2018, где они выступят под номером 2.

Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne"

Рэп на словенском языке на сцене Евровидения исполнила Леа Сирк , спев композицию "Hvala, ne!" ("Спасибо, нет"). Леа дважды выступала на Евровидении в качестве бэк-вокалистки: в 2014 году в команде Тинкары Ковачи и в 2016 в команде МануЭллы. Певица активно занимается карьерой и воспитывает двух дочерей. На сцену Леа выйдет под номером 3.

Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" Свою сольную карьеру Ева Засимаускайте начала в 2012 году после участия в литовской версии проекта "Голос". Певице удалось победить в национальном отборе и попасть на Евровидение только с пятого раза! Свою страну она представляет с романтической песней "When we’re old". В финале выступит под номером 4.





Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You"

Австрию на Евровидении-2018 представляет певец Сезар Семпсон с песней "Nobody But You". Это третье выступление Сезара на песенном конкурсе: в 2016 и 2017 году он участвовал как бэквокалист для представителей Болгарии. В финале от выступит под номером 5.

Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza" 26-летняя певица стала победительницей национального отбора. Элина – оперная певица российского происхождения. За победу в Евровидении-2018 Нечаева будет бороться с песней "La Forza", которую исполнит на итальянском языке. В финале Элина выступит под номером 6.

Норвегия – Alexander Rybak – "That’s How You Write A Song" Александр Рыбак – норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель Евровидения-2009 в Москве. Отметим, что до 2017 года Рыбак являлся настоящим рекордсменом Евровидения – он получил 387 баллов, что до 2017 года являлось рекордом за все время проведения конкурсов "Евровидение". В 2017 году рекордные 758 очков набрал Сальвадор Собрал. В этом году Александр выступил на конкурсе с песней "That'S How You Write А Song". Номер певца в финал – 7.

Португалия - Cláudia Pascoal – O Jardim

После триумфальной победы Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве, конкурс принимает Лиссабон. Португалию в этой году представит 23-летняя Клаудиа Пашкоал. Популярность к девушке пришла в 2010 году после участия в вокальном конкурсе "Idols". Также Клаудия была участницей популярных шоу "Factor X" и "The Voice Portugal". Национальный отбор на Евпровидение-2018 Клаудиа Пашкоал выиграла с песней "O Jardim". В финале конкурса она споет ее под номером 8.

Великобритания – SuRie — "Storm"

Сюзанна Мари Корк, больше известная как SuRie – исполнительница в стиле поп. Девушка закончила Королевскую академию музыки. SuRie исполнит вдохновляющую композицию "Storm" — о том, что несмотря на тяжелые времена тяжелые, мы обязательно со всем справимся. На сцене Сюзанна выступит под 9 номером.

Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"

Победителями нацотбора в Сербии стали Sanja Ilić & Balkanika. Основателем группы Balkanika является сербский эстрадный композитор и музыкант Александар "Саня" Илич. Коллектив появился в 1998 году. Отличительная черта коллектива — этническое звучание и традиционные балканские инструменты в современном музыкальном оформлении. На конкурсе они представили свою песню "Nova deca" ("Новые дети"). Порядковый номер выступления группы – 10.





Германия – Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"

Германию на Евровидении представит Михаэль Шульте – автор-исполнитель, певец, гитарист и аранжировщик. Популярность к музыканту пришла в 2008 году, когда он создал свой канал на YouTube На конкурсе он исполнит песню "You Let Me Walk Alone", которая посвящена его отцу, умершему более 10 лет назад. Михаэль выстпуит под номером 11.





Албания – Eugent Bushpepa – "Mall" Албанию на Евровидении-2018 представит Евгент Бушпепа с песней "Mall". С албанского название песни переводится как "желание". Право представлять страну на песенном конкурсе 33-летний певец получил на ежегодном фестивале "Festivali i Kenges". В финале он будет выступать под номером 12.

Франция – Madame Monsieur — "Mercy" Францию на Евровиении-2018 представит дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy". Вокалистка Эмили Сатт и продюсер Жан-Карл Люка познакомились в 2008 году, а выступают вместе с 2013-го. 27 января 2018 дуэт стал победителем национального отбора с песней "Mercy", что в переводе с французского означает "спасибо". В финале Евровидения-2018 они выйдут под номером 13.

Чехия – Mikolas Josef – "Lie To Me"

С зажигательной танцевальной песней "Lie To Me" Чехию на Евровидении-2018 представит 22-летний Миколас Йозеф. Он начинал свою карьеру как актер и модель, а уже после ушел в мир музыки. Песню для конкурса Миколас сочинил сам. В финале он выступит под номером 14.

Дания – Rasmussen – "Higher Ground"

Данию на Евровидении представляет настоящий викинг Йонас Флодагер Расмуссен. Певец победил на национальном отборе "Dansk Melodi Grand Prix" – 2018. В финале Йонас исполнит песню "Higher Ground", рассказывающую о райских землях. Известно, что изначально артист не собирался участвовать в нацотборе, но после того, как ознакомился с песней – сразу же согласился. Певец выйдет на сцену под номером 15.





Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love"





Джессика Маубой стала популярной на родине после участия в вокальном шоу Australian Idol. Активно своей карьерой певица занимается с 2006 года. В финале Джессика исполнит романтичную композицию о силе любви. В финале Джессика получила 16 номер.













Финляндия -Saara Aalto – "Monsters"

Певица Саара Аалто приехала на Евровидение-2018 с песней "Monsters". Саара – опытная певица, на ее счету пять выпущенных альбомов. До того, как попасть на конкурс, она участвовала в национальных отборах в 2011 и 2016 году. По прогнозам букмекеров "Monsters" – в десятке лучших песен Евровидения – 2018. В финале Саара Аалто выступит под номером 17.

Болгария – EQUINOX – "Bones"

Болгарию в этом году на конкурсе представляет группа EQUINOX с песней "Bones". В состав группы входят пятеро музыкантов – Жана Бергендорф, Владимир Михайлов, Георгий Симеонов, Джонни Мануэль и Трей Кэмпбелл. Вокалистка группы Жана Бергендорф в 2013 году стала победительницей болгарского "Х-Фактора". В финале группа выступит под номером 18. "Bones" – спокойна баллада, соавтором которой стал один из участников группы Трей Кэмпбелл.

Молдова – DoReDos – "My Lucky Day"

В финале также посчастливилось выступить коллективу DoReDos из Молдовы. До того, как отправиться на конкурс, ребята дважды принимали участие в нацотборе. В состав DoReDos входят Арина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Отметим, что песню DoReDos для конрса написал знаменитый певец и продюсер Филипп Кирокоров. 19 – под этим номером Молдова выйдет на сцену в финале.

Швеция -Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

Швецию на Евровидении-2018 представляет Бенджамин Ингроссо. Музыкант родился в творческой семье – его мать – певица, а отец – танцор. В прошлом году на нацотборе в Швеции занял лишь пятое место. в этом году он представляет Швецию с песней "Dance You Off" ("Перетанцевать тебя"). В песне Бенджамин рассказывает о парне, который с помощью танца пытается забыть об ушедшей любви. Певец будет покорять сцену под номером 20.





Венгрия – AWS – "Viszlát Nyár"

Также в финал ворвался взрывной рок-коллектив из Венгрии AWS с песней о болезненном расставании "Viszlát Nyár". Музыканты играют музыку в стиле металкор и пост-хардкор. Также коллектив успел выступить на знаменитом музыкальном фестивале "Сигет". Группа выступит под номером 21.

Израиль – Netta – "Tоу" Харизматичная Нетта Барзилай с зажигательной песней "Тоу" – одна из фавориток букмекеров на Евровидении 2018. На песенный конкурс 25-летняя певица попала, выиграв в национальном отборочном конкурсе "Восходящая звезда". Клип на песню "Тоу" за пару дней набрал больше 7 миллионов просмотров на Youtube. В финале Евровидения 2018 Нетта выступит под номером 22.

Нидерланды – Waylon – "Outlaw In ‘Em"

Нидерланды в этом году представляет талантливый исполнитель кантри и классического хард-рока Уэйлон. Признание аудитории певец получил во время своего участия в конкурсе Holland’s Got Talent, там же он подписал контракт с лейблом Motown. Его песня "Outlaw In ‘Em" рассказывает о том, что в каждом из нас живет разбойник. Певец выступает в финале под номером 23.

Ирландия – Ryan O’Shaughnessy – "Together" 25-летний Ирландец Райан О’Шонесси учится петь с четырех лет и является мультиинструменталистом – играет на саксофоне, гитаре и фортепиано. На Евровидении-2018 он представит свою страну с лирической песней "Together" о неразделенной любви. В финале конкурса он выступит под номером 24.

Кипр – Eleni Foureira – "Fuego" Элени Фурейра профессионально занимается музыкой с 18 лет. Она – греческая певица албанского происхождения, и несколько раз пыталась попасть на Евровидение от Греции, но так и не смогла победить в национальном отборе. в 2018 году Элени представляет Кипр с песней "Fuego". В финале Евровидения она выступит под номером 25.

Италия – Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente" На Евровидении-2018 Италию представят Эрмал Мета и Фабрицио Моро с песней "Non mi avete fatto niente". Эрмал Мета родом из Албании, в Италию он переехал в подростковом возрасте. Фабрицио Моро – итальянец, родился в Риме, а музыкальную карьеру начала в 1996-м. Музыканты объединили свои усилия, чтобы выступить дуэтом на фестивале "Сан-Ремо" и не прогадали. Именно они получили право представить страну на Евровидении в 2018 году с песней "Non mi avete fatto niente". В финале дуэт выступит под номером 26.

Финал Евровидения 2018 – прогнозы букмекеров

Ставки букмекеров на песенном конкурсе Евровидение-2018 меняются достаточно часто. Еще недавно лидером в их рейтинге была Нетта Барзилай из Израиля, как теперь первую строчку занимает Элени Фурейра. представляющая Кипр. Израиль находится на втором месте, на третьем – Франция.

Ставки букмекеров Евровидение-2018. Финал Фото: скриншот eurovisionworld.com/odds

Ставки букмекеров Евровидение-2018. Финал Фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision

Несмотря на то, что представитель Украины MELOVIN успешно выступил во втором полуфинале и, судя по комментариям зрителей, понравился европейской публике, пока что в рейтинге букмекеров он занимает 21 место.