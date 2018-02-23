Финал Нацотбора на Евровидение-2018: кто достоин победы

В субботу, 24 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2018. В прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ TAYANNA, KADNAY, MELOVIN, LAUD, The Erised и VILNA поборются за право представлять нашу страну на конкурсе в Португалии.

Накануне финала Нацотбора мы спросили у музыкальных экспертов, кто, по их мнению, сможет достойно выступить на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.

Яна Прядко, член Международного жюри конкурса Евровидение-2017, продюсер, работает с победителями Евровидения Русланой и Александром Рыбаком: "Финал 2018 года по участникам получился интересным. Кто достойный – это очень широкое понятие. И тут для оценки нужно отсечь все дружеские и приятельские отношения с артистами, которые попали в финал, а они есть у многих. Буду говорить прямо, что уровень популярности артиста в родной стране никак не дает гарантии для высоких оценок уже на сцене Евровидения в Португалии! Суммой успеха можно назвать песню, которая должна цеплять зрителя, фишки, которые могут запомниться, голос и энергия, харизма артиста! Язык, на котором исполнена песня, и повторюсь, уровень популярности в Украине роли играть не будут. Артист в Португалии должен зацепить миллионы телезрителей, запомниться среди всех конкурсантов и заставить людей проголосовать за себя! В каждом из выступлений артистов в полуфиналах есть моменты, которые до финала желательно доработать. Уверенна, что последнюю неделю артисты и их команды работают над этим. Поэтому в оценках финалистов я стараюсь абстрагироваться от популярности артистов в нашей стране и представить их в общей массе участников международного конкурса: KADNAY - харизматичные, свежие, красивые, хочется рассматривать, цепляет точно. Песня интересная. Подача уверенная и ее хочется слушать у себя в плейлисте. Есть все фишки в номере (костюмы, постановка, танцы синхрон и т.д.). Большие шансы представить Украину в Португалии! MELOVIN – это однозначно формат конкурса: и песня, и подача, и образ артиста, который однозначно выделяется...Один из хороших примеров того, что артист на сцене один держит внимание зрителя без балетов и постановок. Эффектен рояль в конце номера. Опыт прямых эфиров и ТВ шоу хороший фундамент. Костя точно будет интересен аудитории Евровидения, и он был бы на конкурсе "в своей тарелке". Возможно, он в силу своей молодости немного самоуверен... Песня хорошая и в голове запоминается мелодия, чтобы напеть. Высокие оценки от зрителей для артиста мы уже знаем, если жюри не занизят оценки, то MELOVIN поедет в Португалию. TAYANNA – голосистая красавица, видно ее желание и командный "бой" за победу, чтобы поехать на Евровидение. В прошлом году была ставка на лирику, в этом году прагматичная динамика. Откровенно, украинский язык песни ничего не решает в Португалии, ни за, ни против, на чем стараются сделать сейчас акцент в пиаре артистки, что единственная песня на украинском. У Тани большой сценический опыт, она может быть. Как, именно с этой песней, она будет выглядеть на международной сцене – это вопрос и риск. Выступление сделано математически, по всем пунктам. По оценкам жюри она в фаворитах, но зрители пока не показывают своей поддержки в большинстве...VILNA – образ сильнее песни, хотя вокально песня дает раскрыться певице. Этно-мотивы дают эффектность, но нельзя сказать, что песня легко может стать хитом. Голос у Иры есть и она знакома зрителям по ТВ-шоу. Хорошая заявка для проекта. Но Евровидение, не в этом году, на мой взгляд. The Erised – команда, которая может дать хороший уровень! В полуфинале было все лаконично. Ребята, которые уже крепко стоят на ногах и выдают сильные синглы. Для Евровидения нужно больше души и сил вложить в подготовку. Возможно, в финале мы увидим новый номер, который усилит позицию группы. LAUD – молод, хорош, очень хороший вокалист. Песня интересная, но не уверена, что она будет заметной в общей массе более 40 стран. Не хватает развития в песне и номере...Он готовый артист. И Точно может представить Украину в ближайшие годы! Знаю, что для финала Национального отбора участники дорабатывают номера и костюмы, это чуть может изменить балы жюри... Важно не забывать, что считается сумма голосов жюри и зрителей, которая есть и в Национальном отборе, и в Международном конкурсе. Если проанализировать голоса жюри в полуфиналах, то за победу будут бороться MELOVIN, KADNAY, TAYANNA, LAUD. У зрителей фавориты MELOVIN, KADNAY, VILNA, The Erised. Моя тройка лидеров в этом году MELOVIN, KADNAY, TAYANNA. В финале мы увидим интересную борьбу и захватывающую игру баллов".

Леонид Колосовский, известный клипмейкер, партнер Потапа и Ирины Горовой в компании MOZGI Prd: "В Национальном отборе на Евровидение-2018 я отметил для себя группу KADNAY. Во-первых, понравилась их песня "Beat Of The Universe": голоса парней, европейский саунд и энергия в тексте – тут все сошлось. Запомнился сам перфоманс, который построен на харизме исполнителей. Особенно порадовал яркий момент с body percussion. Музыкально, современно. KADNAY – стильные, приятные, вдохновляющие. Считаю, что они – лучшее решение для нашей страны в этом году".

Владимир Бебешко, звукорежиссер и музыкальный продюсер: "По моему мнению, весь состав участников Национального отбора на Евровидение в этом году не соответствует уровню профессионального исполнения для такого масштабного конкурса, как Евровидение. Но есть исполнители, которые выделились – TAYANNA, KADNAY, MELOVIN, LAUD. Если учитывать Евровидение, как конкурс песни – наиболее хитовой является Mountain Breeze – "I see you", которой, к сожалению, не хватило вокального профессионализма".

Финалисты выступят в следующем порядке:

1. KADNAY

2. TAYANNA

3. The Erised

4. LAUD

5. VILNA

6. MELOVIN

KADNAY

Композицию "Beat Of The Universe" KADNAY написали специально для участия в национальном отборе на Евровидение-2018. Основные участники коллектива: Дима Каднай (вокал, гитара) – фронтмен группы, автор музыки и слов. Фил Коляденко (вокал, гитара, клавиши) – гитарист группы, автор музыки и слов.

"Я, как человек, утопаю от социума...Сквозь, навалившуюся тяжесть шума, осуждения, агрессию...В нынешнее время, чтобы чувствовать себя комфортно, ты выбираешь самый легкий путь – становишься частью большой массы...Тем самым – рушишь свой внутренний мир, перекрываешь воздух самому себе. И вот для того, чтобы победить в этом непростом бою, обострить все свои чувства и рецепторы, заново возродив свой собственный мир – ты обязан вернуться к истокам...К жизни, к природе, к величественной силе Вселенной", – рассказывает фронтмен группы Дмитрий Каднай о песне.

TAYANNA

Автором слов и музыки песни "Леля" выступила сама певица, а саундпродюсером стал Виталий Телезин, который также привнес свое звучание нескольким трекам из альбома "Тримай мене".

О песне: "Песня "Леля" – моя личная история. Как и все мои предыдущие песни. Главный ее месседж – несмотря на обстоятельства, которые случаются в вашей жизни, воспринимайте их с позитивом. Именно поэтому песня родилась такой энергичной, без сожаления и печали. И она описывает, как я изменилась за последний год! В ней есть надежда и уверенность. Я надеюсь, что под ее зажигательные ритмы будет танцевать не только вся Украина, но и вся Европа".

The Erised – англоязычная группа, работающая в стиле Futurepop. Первая украинская группа, история которой начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records.

Группа The Erised не раз переживала кадровые изменения и на сегодняшний день состав сузился от изначальных шести участников до трех: Соня Сухорукова, Даниил Марин и Александр Люлякин. Игорь Кириленко покинул группу за несколько дней до объявления участников национального отбора Евровидения 2018. Музыканты считают, что это лучший состав за все годы и готовы представлять Украину в Португалии с песней Heroes.

"Песня Heroes — ода мечте, ради исполнения которой человек готов идти на край света. Каждый из нас герой и сможет все, если очень сильно верить в себя и мечту. Если вы так долго ждали знака, чтобы все изменить к лучшему, то песня Heroes тот самый знак!", – делятся музыканты.

LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017-го, после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records. Влад – выпускник шестого сезона шоу "Голос країни". Официальным стартом проекта LAUD принято считать его дебют 12 мая 2017 на сцене киевского Дворца Спорта в качестве разогрева на сольном концерте певицы Джамалы, во время которого он представил три новые авторские песни.

О песне

"Песня называется "Waiting". Рассказывать о чем песня, занятие неблагодарное, на мой взгляд. Всегда есть соблазн полностью пересказать текст. Если кратко – она о несовершенстве этого мира. Но чтобы с нами не происходило, мы должны найти свой путь, свой способ жить и не тужить", – рассказал певец.

VILNA (Ирина Василенко) – молодая исполнительница, пока известная лишь по видеоблогам.

О песне: "FOREST SONG – это своего рода гимн пробуждения свободного духа. Мы уверены, что воображение отнесет слушателя туда, где он почувствует свободу и наслаждение от свободного движения, которые заложены в каждую ноту песни. Она искренняя. Она волшебная. Она понятна без слов. В ней настоящая магия жизни, не подвластная человеку. Мы хотим, чтобы FOREST SONG напомнила всем, насколько волшебен и одновременно хрупок наш мир. Каждый из нас за него в ответе. Нужно чаще вырываться на свободу за пределы городов, ценить каждое мгновение жизни и людей, находящихся рядом", – говорит VILNA.

MELOVIN

MELOVIN, получивший победу на "Х-факторе" в 6 сезоне, в прошлом году уже пробовал свои силы в отборе на Евровидение. В этом году он планирует взять реванш в финале Нацотбора. MELOVIN выступил с песней "Under The Ladder".

Напомним, ALEKSEEV с песней "Forever" победил в финале Национального отбора на международный конкурс Евровидение, который прошел в Минске.