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Финал Нацотбора на Евровидение-2020: кто выступит из звездных гостей

Тина Кароль и Verka Serduchka выступят в финале Национального отбора на "Евровидение-2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54

В субботу, 22 февраля состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Откроет эфир Verka Serduchka с грандиозным музыкальным перформансом, Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер, а Джамала представит телевизионную премьеру песни "Жалі", написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

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"Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается. Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть позитивный опыт совместной работы – трек "Забирай", вышедший в конце прошлого года", – комментирует Джамала.

Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Также певица назвала своих фаворитов Национального отбора на "Евровидение" в этом году: "Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять смс, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за 4 года я отправила смс в поддержку кого-то из участников на этом Нацотборе – за TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала".

Определилась тройка претендентов на "Евровидение" – смотрите видео:

Напомним, что в финале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступят шесть участников: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. В каком порядке будут выступать артисты, мы писали ранее.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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