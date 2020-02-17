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Финал Нацотбора на Евровидение-2020: порядок выступлений участников

22 февраля определится представитель Украины на Евровидении в Роттердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" состоится уже в эту субботу, 22 февраля. Шесть артистов будут бороться за право представлять Украину на международной арене в Роттердаме, Нидерланды.

Узнайте также, чем запомнится второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Во втором полуфинале состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников в финале Нацотбора на "Евровидение-2020". Так, откроет шоу фаворитка конкурса, бандуристка и певица KRUTЬ. Завершающим станет выступление группы TVORCHI.

Порядок выступлений участников в финале Нацотбора-2020:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. GO-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: Перший. Начало трансляции – 19:00. По итогам голосования определится представитель Украины на "Евровидении-2020".

Ранее мы также писали, что один из членов жюри украинского Нацотбора назвал своих фаворитов. Андрей Данилко поделился собственным рейтингом артистов, которые могут достойно представить Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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