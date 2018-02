Финал Нацотбора на Евровидение: угрозы Джамале и огонь на сцене

В выходные прошел завершающий этап национального отбора на Евровидение-2018. В финале приняли участие шесть артистов: Vilna (Forest Song), Melovin (Under The Ladder), The Erised (Heroes), Laud (Waiting), Kadnay (Beat Of The Universe) и Tayanna с песней "Леля". По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне представит 20-летний Костя Бочаров, известный под псевдонимом Melovin.

КАК ЭТО БЫЛО. В прямом эфире конкурса, который показывали телеканалы СТБ и UA:Перший, молодой артист поразил публику, исполнив свою песню на...охваченной огнем лестнице. Однако члены жюри (Андрей Данилко, Джамала и солист The Maneken Евгений Филатов) поставили ему 5 баллов, отдав наивысшую оценку певице со сценическим именем Tayanna. Решающим стало голосование зрителей: они и отдали свое предпочтение эпатажному артисту. "На самом деле я не ожидал таких голосов от жюри. Я ожидал, что цифра будет ниже. Плюс многие люди пытались меня сбить с пути. Мне кажется, люди не понимают, как парень в 20 лет может быть сам по себе, без продюсера. Я сам продюсер своего проекта", — рассказал Melovin "Сегодня" и пообещал вернуться из Лиссабона с победой. "Я перед нацотбором тоже это сказал, и это тоже было громко. У меня всегда максимализм! Более того, я считаю, что, если бы не этот юношеский максимализм, я бы здесь тоже не стоял", — говорит артист.

Впрочем, несмотря на такую самоуверенность, за день но финала певец сильно нервничал, и его пришлось успокаивать Андрею Данилко. "Он позвонил мне. Я даже за него испугался. Я передал ему успокоительные таблетки, чтобы он не нервничал. Эти таблетки дают детям от переживаний на экзаменах", — рассказал Андрей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. Данилко также отметил, что Константину для выступления в столице Португалии нужно будет подтянуть английский, с чем певец согласился. А вот какое шоу покажет на международном песенном конкурсе в Лиссабоне, Melovin не стал раскрывать — намекнул лишь на то, какие элементы будут использоваться в постановке: "Я все равно всегда против балета. Я за графику, за спецэффекты, какое-то новое решение в создании постановки. Мне хочется больше сделать для своего любимого города Одессы, для Украины. Мне хочется, чтобы у нас говорили не о музыке просто на украинском языке или про квоты, я хочу, чтобы у нас говорили о людях, которые made in Ukraine. И неважно, на каком языке они поют".

СКАНДАЛЫ. Не обошлось в финале и без скандалов. Так, один из членов жюри, певица Джамала, заявила, что получала смс с угрозами и настоятельными просьбами "правильного" голосования за Константина: "Не повтори свою прошлогоднюю ошибку, а то встречу", "Я тебя найду и урою". Беременная певица была в шоке от таких сообщений и назвала их недопустимыми, тянущими на криминал. "Мы, артисты, отвечаем за своих фанатов и настраиваем их на определенный лад", — сказала Джамала. Melovin попросил прощения у певицы и добавил, что не считает таких людей своими поклонниками: "Я не один раз своей аудитории говорил, что людей, которые занимаются подобными вещами, буду наказывать. Я не называю их меловинаторами. Они не могут слушать мою музыку. За свою аудиторию я прошу прощения". Второй случай произошел с Андреем Данилко: артист пытался доказать, что певица Tayanna исполняет свою песню без фонограммы, но его поведение не поняли зрители в зале. Один из посетителей, которого ведущий Сергей Притула назвал администратором певицы, стал выкрикивать "Ганьба", после чего Данилко вспылил и позволил себе нецензурную брань в прямом эфире.

ЕДИНЕНИЕ. В целом же члены жюри отметили, что нацотбор не должен становиться площадкой для соревнования. Наоборот: исполнители должны объединиться, чтобы достойно представить Украину. В подтверждение этого участники за два дня до финала подготовили музыкальное попурри, состоящее из песен победителей прошлых сезонов Евровидения. Свой номер артисты исполнили до оглашения результатов и выступления Джамалы, которая презентовала новую песню "Крылья".