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Эксклюзив

Финалист "Танцев со звездами" Максим Ежов признался, есть ли у него девушка

Также Макс рассказал, общается ли он с Лесей Никитюк

Анна Пономаренко
Сегодня, 17:26
Максим Ежов
Максим Ежов
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

На репетиции Венского бала в Киеве, дебютант бала, финалист "Танцев со звездами" и танцор Максим Ежов в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал, свободно ли его сердце, общается ли он с участниками из "Танцев со звездами", в частности – с Лесей Никитюк, с которой он танцевал в паре, а также, почему он решил принять участие в Венском балу.

Макс объяснил, что главной мотивацией для него стать дебютантом бала является благотворительность: "В первую очередь – благотворительность, для меня это важно. Для меня важна помощь другим людям, детям. И это побудило меня прийти на это прекрасное мероприятие". 

Отметим, что на балу Макс будет танцевать в паре с вице-мисс Украна-Вселенная Кариной Камышной.

Максим Ежов и Карина Камышная
Максим Ежов и Карина Камышная
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

Также Максим приоткрыл завесу личной жизни: "Мое сердце свободно, так как нет времени на отношения. Не нашлась еще та единственная. Я, если честно, не люблю афишировать свою личную жизнь, так как она не должна быть особо никому интересна, кроме меня".

Максим Ежов и Леся Никитюк
Максим Ежов и Леся Никитюк
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

Мы также поинтересовались, какими проектами сейчас занимается Максим: "Главный проект – это, естественно, бал. Еще один проект "Битва" – это проект, который тоже нацелен на благотворительность. На нем медийные личности надевают боксерские перчатки и выходят на ринг. Мне стало интересно, и я решил этим заняться. А в целом – много времени уходит на бал, на подготовку к нему".

Ежов рассказал, общается ли он с Лесей Никитюк и другими участниками проекта "Танцы со звездами": "Да, мы иногда общаемся. Но она тоже очень занята, у нее много работы, съемок. Иногда переписываемся: "привет-привет, как дела, что делаешь" и т.д. С другим участниками тоже общаемся. Сейчас меня активно поддерживает Денис Беринчик. Общаюсь со многими танцорами из проекта – Макс Леонов, Илона Гвоздева, Игорь Кузьменко, с которым я подружился на проекте. А вообще переписываемся со всеми, бывает.

Напомним, Леся Никитюк обратилась к поклонницам своего партнера по "Танцам со звездами".

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Источник: Сегодня
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