Спецпроект

Финальную награду сезона "Площади звезд" получил шоумен Потап

Кто станет следующим счастливым обладателем наград, станет известно уже только весной

"Я же двигатель шоу-бизнеса и мог бы несколько звезд и убрать, а свою добавить самой первой. Но какая разница в каком порядке, главное, что они зажигаются", – шутит шоумен на открытии своей именной награды на уже ставшей легендарной "Площади звезд" у столичного ТРЦ Gulliver. Его звезда стала 41-й – именно она и завершит сезон праздничных церемоний. Кто станет следующим счастливым обладателем наград, станет известно уже только весной. Символично и то, что событие состоялось во Всемирный день добра. Какие бы острые шутки не отпускал знаменитый артист в адрес своих колег, как бы не боялись его острого ответа журналисты, но то, что на протяжении 20 лет Потап делает хиты, которые поднимают настроние и заставляют идти в пляс, бесспорно. Доказала это и публика, пришедшая поздравить композитора: молодые инстадивы, дети, взрослые дамы и молодые люди, одетые в мерч продюсерского центра Потапа, среди пестрой толпы был даже замечен курьер службы доставки. Он приостановил выполнение заказа, чтобы поздравить одного из самых популярных мужчин страны. В разгар церемонии из проезжающего мимо авто послышались крики "Потап, мы тебя любим!" – народное признание, как оно есть. Также на открытии звезды присутствовала команда артиста: турменеджер Алексей Березкин и звукорежиссер Олег Шевченко, а также тот, кого шоумен называет главным достижением своей жизни – его сын.

"Сегодня в машине мой папа спросил, так круто ли это – получить свою звезду? Я ответил, что однозначно да – это большое достижение. Еще когда я узнал, что аналогичную награду получили подопечные папы группа "Время и Стекло", я спросил у него, когда же и ему вручат премию. Папа сказал, что когда не знает, но то, что звезда у него появится – это точно, да и я сам бы такую хотел", – делится с журналистами маленький Андрей Алексеевич Потапенко, которого папа всю пресс-конференцию трогательно обнимал, отвечая на все новые вопросы журналистов.

А вот жена артиста Настя Каменских поздравила его по телефону, они только прилетели из Мексики, где совмещали отдых и работу. По ее словам, теперь, когда она будет ходить на шопинг в Gulliver, всегда будет останавливаться для того, чтобы полюбоваться звездой в честь любимого человека. Потапу хотелось, чтобы и ее звезда засияла рядом, артист уверен, что без Насти не было и сегодняшнего мега-успеха.

"Мне приятно, что меня набрали, позвали и признали! Спасибо, ТРЦ Gulliver, что все это организовали! Все очень символично и статусно. Но особенно ценно, когда артист получает признание именно у себя на родине. Знаете, как часто бывает, артист досигает успеха за границей и только тогда в его стране начинают ценить его талант. Так что поклонников я призываю любить и ценить своих артистов сейчас, не ждать 20 лет или каких-то особенных наград, а начинающим музыкантам хочу еше раз напомнить – возможно все! А я и моя команда продолжим делать все, чтобы в Украине создавался качественный и фантастический музыкальный продукт", – делится своими эмоциями новоиспеченный обладатель звезды.

Потап ненадолго меняет свою ироническую тональность и говорит серьезно, ведь это сейчас он собирает стадионы и создает успешные творческие проекты. А когда-то – преподавал физкультуру, безуспешно участвовал в различных конкурсах и обивал пороги продюсерских центров, надеясь, что его хип-хоп заинтересует их. Да и песня "Непара" с только начинающей тогда певицей Анастасией Каменских была скорее экспериментом, какой там дуэт, раз тогда артисты сразу невзлюбили друг друга. Но судьба, как, впрочем, и сам Потап, любит пошутить. Случайный союз станет мега-успешным, а из врагов они превратятся в супружескую пару. Дальше все будут только с восхищением следить за его трансформациями: после "Потапа и Насти" появятся новые проекты MOZGI, ПТП. Он станет известен не только как хитмейкер в создании песен, но и в продюсировании популярных артистов "Время и Стекло", MOZGI, Michelle Andrade, INGRET. Совместно с Ириной Горовой 10 лет назад они основали продюсерский центр MOZGI Entertainment, который вырос в большую группу компаний MOZGI GROUP.

А вот от поздравлений с 20-летием творчества звезда всячески отмахивался: "Мне кажется, вы все будто прощаетесь со мной, а ведь я же еще планирую достичь успеха и на других континетах. Знаете, когда я купил дом, то просидел месяц перед камином с мыслями, ну вот и пенсия пришла. А потом осознал, что это просто определенный рубеж, как и сегодняшняя звезда, за ней просто последуют новые цели".

С момента же основания "Площади звезд" прошло уже четыре года, и за это время она стала настоящим туристическим магнитом. Ежемесячно ее площадь увеличивается, при этом открытие каждой новой звезды сопровождается церемонией со знаменитыми гостями и ажиотажем в прессе.

О том, как же выбирают лауреатов, о курьезах церемонии и почему звезды блестят даже в самую пасмурную погоду, рассказала представитель инициатора проекта, pr-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова: "Мы открыли крайнюю звезду в этом сезоне, она одиннадцатая в категории музыки. Украина до такой степени богата талантами, что нам очень важно вдохновить молодежь и рассказать о наших героях. Потому мы создали еще и QR-код, благодаря которому на экране своего телефона вы сразу сможете узнать всю информацию о выдающемся деятеле. Помню, когда мы открывали звезду художницы Марии Приймаченко, к нам подходили люди с вопросом: "А кто это"? Так что мы гордимся, что в нашем проекте заложена и такая мощная образовательная и мотивационная часть. Да мы и еще раз закрепили слоган нашего торгового центра: "ТРЦ Gulliver – центр твоей жизни". Бывает, что из-за плотного графика с лауреатами мы можем и два года согласовывать дату открытия, как было с олимпийским призером Сергеем Бубкой. У Ольги Поляковой прошла очень голливудская церемония с лимузинами и сопровождением. А вот Надю Дорофееву из группы "Время и Стекло" не пускали на открытие парковщики, ей пришлось немного опоздать. Даже сильный дождь не помешал открыть звездочки актеров Риммы Зюбиной и Ахтема Сейтаблаева: мы прятались под навесом и при каждой паузе в потоке ливня выбегали для торжественного вручения и затем опять забегали в торговый центр и выжидали. Сейчас мы планируем приступить к обсуждению новых претендентов. Кстати, многие удивляются, почему звезды все время блестят, хотя и расположены в столь многолюдном месте? Наша клининг-служба тщательно полирует их для того, чтобы они радовали посетителей круглый год".

Напомним, на "Площади звезд" также увековечены имена легендарных спортсменов, выдающихся актеров театра и кино, деятелей искусства. Свои звездочки ранее здесь получили Яна Клочкова, Андрей Шевченко, Ирина Дерюгина, Сергей Бубка, Игорь Беланов, Зинаида и Игорь Турчины, Ольга Харлан, Олег Блохин, Римма Зюбина, Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева, Владимир Горянский, актрисы Ирмы Витовская и Лариса Кадочникова. А уже весной к ним присоединятся новые герои Украины.

Больше информации о проекте: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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