Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

Самым богатым в этом году стал Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: Getty

Журнал Forbes назвал американского актера Джорджа Клуни, который недавно разбился на мотоцикле, самым высокооплачиваемым актером в мире за 2018 год. Рейтинг опубликован на сайте журнала в среду, 22 августа.

Отмечается, что актер также заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн.

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Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон. А на третьем месте оказался Роберт Дауни-младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".

Напомним, ранее Forbes отмечал, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подвинула Эмму Стоун с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис года. Ее заработки с июня 2017 по июнь 2018 оценили $40.5 миллионов. Столь ощутимые доходы ей принесла роль Черной Вдовы в фильме Marvel "Мстители: Война бесконечности". Она также появится и в продолжении саги в 2019 году.