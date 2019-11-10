Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года

Скарлетт Йоханссон заработала 56 миллионов долларов

Скарлетт Йоханссон Фото: AFP

Журнал Forbes традиционно подводит итоги уходящего года и подсчитывает заработок знаменитостей. Опубликован список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, который возглавила звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, которая недавно рассказала о помолвке.

Смотрите видео о самых богатых актерах года:

По данным Forbes, 34-летняя Скарлетт Йоханссон, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года, заработала 56 миллионов долларов. На втором месте рейтинга оказалась актриса София Вергара, доход которой оставил чуть больше 44 миллионов долларов. А вот на третьем месте расположилась Риз Уизерспун и ее 35 миллионов.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:

Скарлетт Йоханссон – 56 млн София Вергара – 44 млн Риз Уизерспун – 35 млн Николь Кидман – 34 млн Дженнифер Энистон – 28 млн

Добавим, что в первую десятку так же вошли актрисы Шарлиз Терон, Элизабет Мосс и Марго Робби.

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных звезд в социальных сетях.

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