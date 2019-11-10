Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года

Скарлетт Йоханссон заработала 56 миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP

Журнал Forbes традиционно подводит итоги уходящего года и подсчитывает заработок знаменитостей. Опубликован список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, который возглавила звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, которая недавно рассказала о помолвке.

Смотрите видео о самых богатых актерах года:

По данным Forbes, 34-летняя Скарлетт Йоханссон, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года, заработала 56 миллионов долларов. На втором месте рейтинга оказалась актриса София Вергара, доход которой оставил чуть больше 44 миллионов долларов. А вот на третьем месте расположилась Риз Уизерспун и ее 35 миллионов.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:

  1. Скарлетт Йоханссон – 56 млн
  2. София Вергара – 44 млн
  3. Риз Уизерспун – 35 млн
  4. Николь Кидман – 34 млн
  5. Дженнифер Энистон – 28 млн

Добавим, что в первую десятку так же вошли актрисы Шарлиз Терон, Элизабет Мосс и Марго Робби.

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных звезд в социальных сетях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes Governors Awards 2019: наряды голливудских звезд, которые стоит увидеть Определены 10 самых красивых женщин в мире
топ Скарлетт Йоханссон София Вергара Риз Уизерспун актрисы Forbes
Реклама

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Сегодня, 06:09Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

Вчера, 09:31Техно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFood

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

8 ноябряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

7 ноябряEvents

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

Новости партнеров

Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
"Це що за бабище?": Ані Лорак шокувала своїм обличчям
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь