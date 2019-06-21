Forbes назвал самых богатых рэперов в мире

Рейтинг пяти самых успешных рэперов

Канье Уэст Фото: Getty Images

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Согласно данным издания, в ТОП-5 вошли самые популярные артисты Америки и Канады - Джей Зи, Dr. Dre, Дидди, Канье Уэст и Дрейк.

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Джей Зи

Первое место в почетном рейтинге занял обладатель 22-х премий "Грэмми" Джей Зи. Его альбомы 13 раз занимали первое место в национальном американском хит-параде. К слову, именно он помог Рианне стать звездой мирового уровня.

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Но, пожалуй, самым успешным его проектом стала Бейонс, с которой он по итогу женился. Состояние их семьи Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов.

Dr. Dre

Второе место в списке занимает 54-летний музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг). Состояние артиста оценивается сегодня в 800 миллионов долларов. В его творческой копилке шесть премий "Грэмми". Музыкант также занимается продюсерской работой, но большую часть дохода он заработал не на музыкальном бизнесе. В 2011 году его компания запатентовала собственную технологию Beats Audio, призванную улучшать качество звучания музыки. А через три года компания Apple купила Beats Electronics за 3 миллиарда долларов. Янг получил 25%.

Дидди

Третье место занимает Дидди (настоящее имя Шон Джон Комбс). Его состояние оценивается в 740 миллионов долларов. Помимо музыкальной деятельности он стал дизайнером одежды и основал компанию, которая производит элитную водку.

Канье Уэст

Четвертое место досталось музыканту, который три три года назад объявил себя банкротом, Канье Уэсту. Доги рэпера составляли на тот момент 53 миллиона долларов. Остаться на плаву музыканту помогла выгодная сделка – права на его знаменитую марку спортивной одежды Yeezy была перепродана Adidas. Это и спасло ситуацию.

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Личный капитал Уэста на данный момент составляет 240 миллионов долларов.

Дрейк

Замыкает пятерку самых богатых рэперов мира еще одна знаменитость – 32-летний Дрейк (Обри Дрейк Грэм). Состояние музыканта оценивается в 150 миллионов долларов. В его активе четыре "Грэмми" и множество других музыкальных наград.

Канадцу принадлежит рекорд — 186 его песен входили в разное время в список 100 самых популярных хитов журнала Billboard. Это лучший результат среди всех сольных исполнителей в истории.

Напомним, в 2018 году Forbes уже называл Джей Зи самым высокооплачиваемым рэпером года. Отметим, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили концерт Джей Зи и Бейонсе в рамках всемирного тура On the Run II. Концерт, на котором заметили супругов, проходил в Ландовере (Вашингтон), штат Мэриленд.

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