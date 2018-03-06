"Форма воды" оказалась самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет

Сегодня, 16:30

На момент церемонии "Оскар 2018" картина собрала в домашнем прокате 57,4 миллиона долларов

Гильермо Дель Торо. Фото: AFP
Гильермо Дель Торо. Фото: AFP

Фантастический фильм "Форма воды", который снял мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, оказался самым кассовым обладателем титула "лучший фильм" за пять лет. Об этом свидетельствует статистика, которую приводит издание The Hollywood Reporter.

На момент церемонии "Оскар 2018" картина собрала в домашнем прокате 57,4 миллиона долларов, а совокупные сборы достигли 126,7 миллиона долларов. Для сравнения, годом ранее другой обладатель главной награды Американской Киноакадемии – драма "Лунный свет" собрала в Северной Америке 22 миллиона долларов, а в мировом прокате – 27 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".
премии, оскар, режиссер, Лунный свет, форма воды
Все новости по теме Евровидение-2018.

Вы сейчас просматриваете новость ""Форма воды" оказалась самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Марго Робби. Фото: AFP

У Марго Робби порвалось платье на "Оскаре"

Вчера, 17:07

Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel

Шоу-бизнес

Фото: youtube.com

В сети появилось видео об актере из скандального оскароносного фильма

Вчера, 15:19

Он сыграл фавна в фильме "Лабиринт фавна", Серебряного серфера в "Фантастической четверке" и, наконец, человекоподобную амфибию в "Форме воды"
Загрузка...

Шоу-бизнес

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды". Фото: AFP

"Оскар-2018": полный список победителей

Вчера, 07:03

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо

Шоу-бизнес

Гильермо дель Торо. Фото: AFP

"Оскар-2018": лучшим фильмом стала картина "Форма воды"

Вчера, 06:54

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо
Загрузка...