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Форс-мажор заставил Лилию Подкопаеву перенести свадьбу

Лилия Подкопаева помолвлена с бизнесменом Игорем Дубинским

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Лилия Подкопаева перенесла свадьбу
Лилия Подкопаева перенесла свадьбу
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая ждет третьего ребенка, помолвлена с бизнесменом Игорем Дубинским. Сейчас Лилия большую часть времени живет в США и в эксклюзивном интервью передаче "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за своего избранника.

В США Лилия не только работает, но и нашла свою любовь. Со своим вторым мужем бизнесменом Виктором Костырко спортсменка рассталась, и эту тему она не обсуждает, но причины такого решения бывших супругов до сих пор неизвестны.

Рассказывая о своем новом избраннике, спортсменка немногословна – счастье любит тишину, уверяет она. Бизнесмен Игорь Дубинский – киевлянин, и уже 25 лет живет в США, в Атланте. Их познакомили общие друзья, и уже через полгода Лилия получила предложение.

Предложил за него выйти замуж мужчина в спортивном зале.

"Неожиданно. Приятно безусловно. Щеки горят, глаза горят. Ну, слушайте, как будто, 18 лет, – говорит Лилия Подкопаева и добавляет. – Я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то моментов. Но, на самом деле, если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент".

Новый избранник спортсменки подружился с ее детьми от первого брака.

"Они нашли общий язык. Они друзья, много обсуждают и автомобили, и технологии. И сейчас очень много обсуждают, что глобальное потепление. Вадим этим очень обеспокоен, потому что в школе об этом много говорят. И вот он приходит домой, мы общаемся, и он много рассказывает. Игорь со своей стороны какие-то примеры, доводы говорит. Есть, о чем поговорить. Он советуется насчет каких-то моментов. Это нормально. Просто человеческие нормальные отношения. Я не говорю, что они там должны чувствовать любовь какую-то, но уважение и нормальное общение – все это присутствует", – делится звезда.

Лилия Подкопаева – звезда спорта. За ее насыщенной жизнью все наблюдают, а она – искренна с поклонниками, однако не всегда соглашается делиться сокровенным.

"Я понимаю, что я публичный человек и конечно всегда интересно, что там и там. Но я, наверное, до 40 лет научилась ставить барьеры. Я готова вам рассказать то, что я готова рассказать. Последнее я не хочу говорить или делиться этим. Поймите меня правильно, ни в коем случае не хочу обидеть никого, просто должно оставаться что-то личное, свое, поэтому я его оставлю для себя, для своей семьи", – говорит чемпионка.

Когда свадьба планируется, Подкопаева не дает четкого ответа.

"Ну да, просто в жизни были определенные форс-мажоры, которые внесли большие коррективы в график и в какие-то планы. Всегда говорят: хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах. Слава богу, все закончилось хорошо, все уже позади. Мы сделаем это тогда, чтобы всем было удобно и комфортно", – говорит Подкопаева и добавляет, что не определилась еще со страной проведения праздника и, возможно, это будет сюрприз.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева откровенно рассказала о воспитании детей, и призналась, что у них в семье есть определенный режим.

Интересные подробности из жизни беременной Лилии Подкопаевой смотрите в нашем видео: 

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