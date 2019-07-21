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Фото дня: Анджелина Джоли и Сальма Хайек на фестивале Comic Con

Голливудские звезды подтвердили свое участие в кинокомиксе "Вечные"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Анджелина Джоли на фестивале Comic Con
Анджелина Джоли на фестивале Comic Con
Фото: Getty Images

На ежегодном фестивале Comic Con, который сейчас проходит в Сан-Диего, Анджелина Джоли, попросившая помощи у Брэда Питта, подтвердила свое участие в предстоящем фильме "Вечные" по мотивам комиксов Marvel. О том, что одна из самых популярных актрис Голливуда станет частью киновселенной Марвел, слухи ходили еще в марте этого года.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, смотрите в коротком видео:

Так, 44-летняя Джоли появилась на панели картины "Вечные" вместе со своими коллегами по фильму Брайаном Тайри Генри, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек. Бывшая жена Питта предстала в элегантном черном платье и в классических лодочках.

Анджелина Джоли и Дон Ли на фестивале Comic Con
Анджелина Джоли и Дон Ли на фестивале Comic Con
Фото: Getty Images

"Я так рада быть здесь! Быть частью Вселенной Marvel, это означает быть вечным, это означает быть семьей. Мы все читали сценарий, теперь мы знаем, в чем заключается наша задача, поэтому мы будем работать долго и упорно", – сказала со сцены счастливая Анджелина.

Анджелина Джоли и Сальма Хайек на Comic Con
Анджелина Джоли и Сальма Хайек на Comic Con
Фото: Getty Images

Отметим, что в фильме "Вечные" Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей. Мировая премьера "Вечных" состоится в ноябре 2020 года. 

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