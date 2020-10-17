Фото дня: Меган Маркл и принц Гарри улыбаются на новом официальном портрете

Знаменитая пара выглядит расслабленно и непринужденно

На стильном черно-белом снимке Меган Маркл и принц Гарри, выступившие на телевидении в США, запечатлены в костюмах в своем новом доме в Монтесито, штат Калифорния. В пятницу был обнародован новый официальный портрет супругов, авторства фотографа Мэтта Сэйлса.

В кадре Меган позирует в черном костюме Alexander McQueen с приталенным блейзером и белой футболке. Прическа бывшей герцогини – ее фирменные локоны.

Принц Гарри надел классический костюм и рубашку. На портрете королевская пара выглядит расслабленной и непринужденной, а Меган даже смеется.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Matt Sayles

Снимок был сделан для TIME – во вторник, 20 октября, Гарри и Меган проведут специальный выпуск TIME100 Talks, серии виртуальных бесед, в которых соберутся выдающиеся лидеры из всех областей, чтобы обсудить интернет-сообщества и медиа.

К слову, Меган и Гарри признаны самыми влиятельными людьми 2018 года, а в прошлом году попали на 25-ю строчку рейтинга Time как самые влиятельные личности в Сети.

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Недавно сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье.

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