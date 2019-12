Фото дня: София Ротару с семьей позировала у новогодней елки

Сын певицы празднует 26-летнюю годовщину брака

София Ротару с семьей Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Известная певица София Ротару, которая впервые за долгое время выступила в России, встречает праздники со своей семьей. В сети появилось новогоднее фото, на котором 72-летняя артистка запечатлена вместе со своей семьей. Накануне сын Ротару отметил годовщину брака.

18-летняя внучка артистки София Евдокименко, которая занимается сольной карьерой, опубликовала на своей странице в Instagram семейный снимок. В кадре запечатлены София Ротару, ее сын Руслан с женой Светланой, а также сама София и ее брат Анатолий, которые сидят у нарядной елки.

INSTAGRAM

"Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с людьми, которых любите. С годовщиной моих любимых родителей. 26 лет вместе. Люблю вас", – написала София.

Отметим, что внучка Софии Ротару учится в Новой школе дизайна Parsons The New School For Design в Нью-Йорке. Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, выпускниками которой являются Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

