Фото дочери Ани Лорак вызвало споры в сети

Фанаты говорят, что дочь не похожа на свою мать

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая нарвалась на критику в новом латексном пальто, опубликовала в Instagram новое фото с дочерью, которое вызвало бурное обсуждение в сети.

Одни подписчики обратили внимание на подпись к изображению: "С Днем Матери всех мамочек мира!". По их мнению, артистка, видимо, ошиблась в датах празднования. Ведь в Украине День матери отмечают 13 мая, а в России – 25 ноября. Фотография же опубликована 23 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём Матери всех мамочек мира! Dress by @jylidecor Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 23 Ноя 2018 в 8:23 PST

Кроме этого, фанаты звезды обратили внимание, что дочь Ани Лорак практически не похожа на свою мать:

"Что-то не очень вы похожи. Соня точно Ваша?", "День матери вообще-то 25 ноября", "А к чему день матерей", "В смысле с днем матери? 12 мая же", "Каролина и украинский День матери отмечала в мае, и вот теперь в России уже. Молодец, везде успевает", – пишут подписчики в сети.

Напомним, на данный момент Ани Лорак, по сообщениям СМИ, как раз разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. При этом 27 сентября Каролина отпраздновала свое 40-летие, с чем ее поспешил поздравить супруг, написав на своей странице в Instagram, что Каролина – одна единственная, несмотря на то, будут они вместе или нет. Исходя из этого, можно судить, что у них, действительно, случился серьезный раскол в отношениях.