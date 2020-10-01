Фото Монатика и Дорофеевой в школьном учебнике вызвали скандал: что возмутило родителей

Артистов поставили в один ряд с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой

В Сети раскритиковали школьный учебник для учеников второго класса, на страницах которого опубликованы фото солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой и мультиартиста MONATIK.

В Facebook-группе "Батьки SOS" было опубликовано фото страницы, на которой учеников просят назвать известных украинцев, которые изображены на фото. Многих родителей возмутил тот факт, что рядом с изображениями Тараса Шевченко и Леси Украинки авторы учебника разместили фото Нади Дорофеевой и Дмитрия Монатика.

Скриншот: соцсети

"Ставить в один ряд с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой? Авторы учебника что-то курят?", "Министерство образования с дуба рухнули? Или это на них так коронавирус подействовал?", "Мы не смотрим телевизор, я и сама ни в зуб ногой, кто эти двое последних. Что за бред?" – пишут возмущенные пользователи Сети.

Скриншот: соцсети

Но были и те, кто заступился за артистов, подметив, что современные дети скорее узнают Дорофееву и Монатика, чем Шевченко и Лесю Украинку.

"Вообще, конечно, сакрализация персонажей напрочь убивает интерес к ним и к их творчеству. И Тарас, и Леся – вполне себе живые люди были, да-да. И на свое время были не менее эпатажными персонажами, чем те двое, которые справа (даже более). Нафига вылизывать образы – непонятно. Якась диверсия прям", – пишет участник группы.

"А что не так? Ну был первый пижоном и франтом, ну любила вторая пивасик в Вене попить! Ну никто же двойку не ставит, если неправильно ответить", – пишет еще одна участница сообщества.

Скриншот: соцсети

К слову, дети Дмитрия Монатика, лица которых он недавно впервые показал публике, явно приятно удивятся, когда пойдут в школу и обнаружат звездного папу в своих школьных учебниках.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться