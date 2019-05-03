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Фотофакт: Кира Найтли беременна вторым ребенком

Британская актриса продемонстрировала округлившийся животик на вечеринке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: Getty Images

34-летняя актриса Кира Найтли беременна вторым ребенком – об этом свидетельствуют новые фото.

Так, вчера, 2 мая, Кира Найтли посетила вечеринку Chanel J12 в Париже вместе со своим мужем, музыкантом Джеймсом Райтоном. Для мероприятия актриса выбрала легкое изящное платье в оттенке шампань. Несмотря на то, что наряд был достаточно свободным, под ним виднелся заметно округлившийся животик Киры Найтли.

Беременная Кира Найтли с мужем
Беременная Кира Найтли с мужем
Фото: Getty Images

Кира Найтли беременна вторым ребенком
Кира Найтли беременна вторым ребенком
Фото: Getty Images

К слову, впервые о беременности Киры Найтли заговорили после ее появления на премьере фильма "Последствия", в котором играет главную роль. На красной дорожке звезда появилась в пышном платье Valentino лимонного цвета, однако животик виднелся уже тогда.

Отметим, Кира Найтли и Джеймс Райтон начали отношения в 2011 году и воспитывают дочь - 3-летнюю Эдди. 

Ранее мы писали, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз станут родителями. На недавнем мероприятии Блейк буквально сияла в ярко-желтом платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся животик.

Смотрите видео о том, что Кира Найтли запрещает дочери смотреть мультфильмы:

Напомним, Оля Полякова и Наталья Могилевская поспорили из-за наряда Ким Кардашьян.

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