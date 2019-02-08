Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фотофакт: с кем на самом деле живет дочь Кличко и Панеттьер?

Хейден Панеттьер поделилась милым фото с дочерью Кайей-Евдокией Кличко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Фото: Getty Images

На днях в СМИ появилась информация о том, что дочь боксера Владимира Кличко и актрисы Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину. Как утверждают источники, Панеттьер осознала, что на данном этапе 4-летней Кайе-Евдокии будет лучше жить с отцом.

Достоверно неизвестно, с кем сейчас живет Кайя-Евдокия – с матерью или отцом. Так или иначе, на своей странице в Twitter Хейден Панеттьер опубликовала фото с дочерью, что делает крайне редко.

Читайте также
На пьяную голову: парень Хайден Панеттьери жестко над ней пошутил

"Сладкие моменты со спящим малышом", – подписала снимок Хейден.

Пользователи сети считают, таким образом Хейден Панеттьер решила опровергнуть информацию о том, что Кайя-Евдокия переехала к отцу Владимиру Кличко в Украину. Отметим, официального комментария по этому поводу пока нет.

Напомним, подруги Меган Маркл рассказали всю правду о герцогине. Что сообщили девушки – узнайте по ссылке

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Энтони Джошуа сравнил Владимира Кличко с Терминатором Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении на ринг Стало известно, на кого Панеттьери променяла Владимира Кличко
Владимир Кличко Хэйден Панеттьери дети звезд
Реклама

Новости партнеров

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 11:30Fun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Как прошли похороны Децла: фото
Как прошли похороны Децла: фото
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
5 аксесуарів, які будуть в моді у 2019 році
5 аксесуарів, які будуть в моді у 2019 році
Ані Лорак
Ані Лорак "таємно одружили" із Сергієм Лазарєвим