Фотофакт: с кем на самом деле живет дочь Кличко и Панеттьер?

Хейден Панеттьер поделилась милым фото с дочерью Кайей-Евдокией Кличко

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер Фото: Getty Images

На днях в СМИ появилась информация о том, что дочь боксера Владимира Кличко и актрисы Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину. Как утверждают источники, Панеттьер осознала, что на данном этапе 4-летней Кайе-Евдокии будет лучше жить с отцом.

Достоверно неизвестно, с кем сейчас живет Кайя-Евдокия – с матерью или отцом. Так или иначе, на своей странице в Twitter Хейден Панеттьер опубликовала фото с дочерью, что делает крайне редко.

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"Сладкие моменты со спящим малышом", – подписала снимок Хейден.

Sweet moments with sleeping babes ❤️ pic.twitter.com/ui4cx02IOP — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) February 7, 2019

Пользователи сети считают, таким образом Хейден Панеттьер решила опровергнуть информацию о том, что Кайя-Евдокия переехала к отцу Владимиру Кличко в Украину. Отметим, официального комментария по этому поводу пока нет.

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