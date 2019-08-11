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Фронтмен британской группы Muse Мэтт Беллами женился на модели Playboy

Пара поженилась спустя полтора года после помолвки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Мэттью Беллами женился на Элль Эванс
Мэттью Беллами женился на Элль Эванс
Фото: instagram.com/elloelle

Фронтмен известной британской группы Muse, на концерте которой дрон-истребитель упал на толпу,  Мэттью Беллами женился на бывшей звезде Playboy модели Элль Эванс. Влюбленные провели свадебную церемонию 10 августа в Малибу.

Смотрите ролик о самых знаковых свадьбах минувшего года:

Фотографии со свадьбы Мэтта и Элль появились в сети уже сегодня. Звездные супруги также похвастались первыми снимками на своих страницах в Instagram.

INSTAGRAM (@mattbellamy)

"Мистер и Миссис Беллами", – подписал фото музыкант.

Примечательно, что за месяц до свадьбы бывшая модель опубликовала в социальной сети серию фото в разных свадебных платьях. Под венец Эванс пошла в приталенном наряде с открытыми плечами и глубоким вырезом на спине.

INSTAGRAM (@elloelle)

Мэттью Беллами и Эль Эванс обручились в декабре 2017 года. Предложение руки и сердца любимой музыкант сделал во время их совместного отдыха на острове Фиджи.

INSTAGRAM (@elloelle)

До знакомства с моделью, которое состоялось в 2015 году, певец долгое время состоял в отношениях с актрисой Кейт Хадсон. Знаменитости разбежались в 2014 году.

Ранее мы писали, что голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз.

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