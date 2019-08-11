Фронтмен британской группы Muse Мэтт Беллами женился на модели Playboy

Пара поженилась спустя полтора года после помолвки

Мэттью Беллами женился на Элль Эванс Фото: instagram.com/elloelle

Фронтмен известной британской группы Muse, на концерте которой дрон-истребитель упал на толпу, Мэттью Беллами женился на бывшей звезде Playboy модели Элль Эванс. Влюбленные провели свадебную церемонию 10 августа в Малибу.

Смотрите ролик о самых знаковых свадьбах минувшего года:

Фотографии со свадьбы Мэтта и Элль появились в сети уже сегодня. Звездные супруги также похвастались первыми снимками на своих страницах в Instagram.

10 Авг 2019 в 8:11 PDT INSTAGRAM (@mattbellamy)

"Мистер и Миссис Беллами", – подписал фото музыкант.

Примечательно, что за месяц до свадьбы бывшая модель опубликовала в социальной сети серию фото в разных свадебных платьях. Под венец Эванс пошла в приталенном наряде с открытыми плечами и глубоким вырезом на спине.

10 Июл 2019 в 4:12 PDT INSTAGRAM (@elloelle)

Мэттью Беллами и Эль Эванс обручились в декабре 2017 года. Предложение руки и сердца любимой музыкант сделал во время их совместного отдыха на острове Фиджи.

13 Авг 2018 в 6:34 PDT INSTAGRAM (@elloelle)

До знакомства с моделью, которое состоялось в 2015 году, певец долгое время состоял в отношениях с актрисой Кейт Хадсон. Знаменитости разбежались в 2014 году.

Ранее мы писали, что голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram