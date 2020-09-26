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Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19

Сегодня, 09:06

Болезнь музыкант поборол за 10 дней

Лидер украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который ранее признался в алкогольной зависимости, переболел COVID-19. Музыкант быстро поборол недуг, без каких-либо осложнений.

Об этом Валерий рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Накануне группа "Друга Ріка" дала свой первый за долгое время концерт. Харчишин отметил, что во время подготовки к шоу учитывались карантинные ограничения и требования, чтобы все гости находились на допустимой дистанции друг от друга.

Для музыканта это особенно важно, ведь что такое коронавирус, Валерий Харчишин узнал по собственному опыту.

"Я заболел COVID и успешно его поборол за 10 дней. Теперь имею негативный тест и могу работать", – сказал он.

Исполнитель также признался, что впервые в жизни не выходил на сцену так долго – более шести месяцев, и для него это было ужасно. Однако за это время группа успела поработать над новым проектом.

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"На карантине мы работали над нашим проектом под названием "Інша ріка". Наши песни, которые мы создавали на протяжении 20 лет, зазвучат по-другому", – заинтриговал Харчишин.

Ранее певица Камалия, чья семья болеет COVID-19, сообщила, что ее мужу стало хуже.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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