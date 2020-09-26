Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19

Болезнь музыкант поборол за 10 дней

Лидер украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который ранее признался в алкогольной зависимости, переболел COVID-19. Музыкант быстро поборол недуг, без каких-либо осложнений.

Об этом Валерий рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Накануне группа "Друга Ріка" дала свой первый за долгое время концерт. Харчишин отметил, что во время подготовки к шоу учитывались карантинные ограничения и требования, чтобы все гости находились на допустимой дистанции друг от друга.

Для музыканта это особенно важно, ведь что такое коронавирус, Валерий Харчишин узнал по собственному опыту.

"Я заболел COVID и успешно его поборол за 10 дней. Теперь имею негативный тест и могу работать", – сказал он.

Исполнитель также признался, что впервые в жизни не выходил на сцену так долго – более шести месяцев, и для него это было ужасно. Однако за это время группа успела поработать над новым проектом.

"На карантине мы работали над нашим проектом под названием "Інша ріка". Наши песни, которые мы создавали на протяжении 20 лет, зазвучат по-другому", – заинтриговал Харчишин.

Ранее певица Камалия, чья семья болеет COVID-19, сообщила, что ее мужу стало хуже.

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